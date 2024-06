Srbija: 6 prijedloga za nezaboravne izlete u prirodi za cijelu porodicu

I dok drugi na ljeto odlaze na more, ti idi u kontra smjeru. Upravo to smo mi napravili jednog ljeta i svoj ljetni godišnji odmor proveli upravo na road tripu kroz Srbiju. Donosimo odlične prijedloge na koje se možeš uputiti u društvu cijele obitelji.

Prije par godina imala sam priliku u više navrata posjetiti i istražiti prirodne ljepote Srbije i moram priznati da sam ostala oduševljena. Srbija je pravi dragulj koji skriva pregršt zanimljivog sadržaja i izuzetnih atrakcija. Ako još nisi siguran gdje provesti svoje ljeto, donosimo fantastične ideje iz prve ruke - preko planinarskih izleta za one koji voli proći pokoji kilometar, ugodnih šetnji, jedne nezaboravne vožnje vlakom uz predivne planinske prizore do podzemnih atrakcija koje na prvu ne otkrivaju svu svoju ljepotu.

Park se proteže od mjesta Golubac gdje je Dunav u isto vrijeme i najširi i najuži. Naime, u jednom trenutku se proteže u širinu od šest kilometra i sužava na jedan kilometar, a to ujedno označava i “službeni” ulazak u Đerdapsku klisuru. Zamisli samo tu ogromnu količinu vode koja pokušava nastaviti svoj put kroz tako uski prolaz. Posve je jasno zbog čega se đerdapski dio Dunava i dan danas smatra najdinamičnijim i najdramatičnijim. Nekoć je bio i izuzetno opasan... Granice Nacionalnog parka Đerdap protežu se sve do Đerdapske brane. U sklopu tih 100 kilometara protežu se Gornja klisura, Gospođin vir, Veliki i Mali kazan i Sipska klisura.

Mi smo prvo posjetili sami izvor rječice Vrelo do kojeg vodi uređena i lagana stazica, nakon čega smo se uputili do vodopada. Ovo područje je omiljeno izletište lokalaca, a jedan od razloga su i mnogobrojni ugostiteljski objekti koji nude pregršt ukusne hrane.

Veliki buk - najljepši vodopad Srbije Veliki buk i rječica Vrelo s izvorom ubrajaju se među najpoznatija srpska izletišta, a to područje je proglašeno spomenikom prirode. Nalazi se u blizini Despotovca, podno planine Beljanice. Inače, Veliki buk se dugo smatrao najvišim vodopadom u Srbiji, no tu titulu su mu preuzeli vodopadi na Staroj planini. S razlogom je Veliki buk dobio svoje ime. Visok je 25 metara, a čak i za vrijeme ljetnih vrućina i suše, rječica Vrelo ima vode te vodopad i ljeti stvara buku.

Kanjon rijeke Vratne i poznati kameni mostovi

Ovaj zaštićeni spomenik prirode nalazi se u istočnoj Srbiji kod manastira Vratna do kojeg vodi makadamska cesta. Uz sami manastir uređena je planinarska staza koja za 15-ak minuta vodi do prvog kamenog mosta Mala prerast koji je dugačak 30 m i širok 15 m. Nakon toga slijedi most Velika prerast koji ide u visinu čak 45 m. Do trećeg mosta Suva prerast vodi staza od oko 5 km.

Ovi mostovi su posve prirodni, no zapravo se ne zna 100% kako su nastali. Smatra se kako su zapravo nekoć bili ogromne špilje koje je oblikovala podzemna rijeka. Uživo kameni mostovi izgledaju još veličanstvenije, a žubor rijeke Vratne uistinu opušta.