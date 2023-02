Toksični roditelji: Jeste li među njima

Toksični roditelji i njihov mentalni sklop uzrokuju nezdrave porodične odnose, frustrirane roditelje i nesretnu djecu – pazite da ne upadnete u zamku.



Toksični roditelji često sve upoređuju s drugima, imaju potrebu za kontrolom i slično.

Usponi i padovi

Usponi i padovi u roditeljstvu mogu biti prilično drastični. U jednom trenutku ne možete zamisliti ništa što bi vas više ispunilo od brige o vašoj djeci, dok u drugom svjedočite tantrumu i pitate se kako ćete sve to izdržati. Odgoj djeteta težak je posao. No, otežavamo li ga ponekad i sami? Činimo li ga emotivno više iscrpljujućim nego što doista je? I, što je najvažnije, štetimo li svojim razmišljanjima vlastitom djetetu?

Ovo su misli koje toksični roditelji često imaju i koje trebaju prekinuti:

Nerealna očekivanja

Čitamo knjige o roditeljstvu, tekstove na internetu, gledamo emisije, promatramo djecu prijatelja. I počnemo razmišljati o vlastitome. Do sada je već trebalo dostići/postići neku fazu.

Naprimjer, ima već dvije godine, zašto ne prospava napokon cijelu noć? Zašto naša petogodišnjakinja ne obavi nešto što smo joj zatražili, nego “zaboravi”? I dođete do zaključka da su vam djeca prkosna, da se ne trude, neposlušna su. A ustvari su samo ljudska bića koja nisu savršena. Pristupamo im nerealnim očekivanjima i naravno da se razočaramo kada ne budu ispunjena.

Upoređivanje

Kada god odete do prijateljice, njena kuća je čista, a stigla je napraviti i kolač. Zar ste vi toliko neorganizirani i nesposobni? Petogodišnjak vaše prijateljice već čita, a vašeg klinca slova još uopće niti ne zanimaju. U čemu ste pogriješili? I dugačak je to popis poređenja koje biste mogli napraviti i koje će sve redom učiniti da se osjećate lošije nego biste trebali.

Treba li vam uopće i govoriti da poređenje baš i nije zdravo? No, svi upadnemo u tu zamku. Šta napraviti? Treba biti realan. Imamo uvide samo u djeliće života, domova i situacija svojih prijatelja, a ne u njihove svakodnevne probleme i izazove kojih sigurno ima. Dakle, nemojte misliti da je kod njih uvijek sve idealno. Nije.

Skloni ste kontroli i igrate igre “moći”

Djeca trebaju vodstvo, pa čak i autoritet. Međutim, dok pokušavate naći pravu ravnotežu usmjeravanju svoje djece, nekad se možete početi ponašati autoritarno i zahtijevati potpunu kontrolu.

To može dovesti do negativnih osjećaja i s jedne i druge strane, ali i nezdravih odnosa. Dok mi smatramo kako radimo pravu stvar jer želimo najbolje za svoju djecu, ona osjećaju pritisak naše kontrole jer ko voli da mu se nadgleda svaki korak? Kontrolni način razmišljanja na kraju vodi do borbe za vlast, nesretne djece i frustriranih roditelja.