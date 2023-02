Psiholozi otkrili zašto je opasno smirivati djecu mobitelom

Sve se češće govori o pojmu ekranizma i ovisnosti djece o ekranima od najranije dobi. Roditelji često pribjegavaju smirivanju djeteta mobitelom ili nekim drugim ekranom kada je uznemireno, ima tantrum ili roditelj jednostavno treba vrijeme da napravi nešto drugo, a da to pritom ne uključuje dijete. Kako objašnjavaju stručnjaci, ovakva navika iznimno je štetna i ima ozbiljne posljedice za zdravlje djeteta, kako fizičko tako i mentalno, donosi ''Very Well Family''.



Kasnija dob

Studija provedena na Univerzitetu u Mičigenu i objavljena u časopisu “JAMA Pediatrics” proučavala je više od 400 roditelja i njihove djece u dobi od tri do pet godina. Istraživači su željeli saznati više o tome što se dogodilo kada su roditelji koristili uređaje poput mobitela ili tableta kao sredstva za smirenje djeteta kada ima tantrum ili je uznemireno.

Pronašli su vezu između korištenja uređaja za smirivanje uzrujane djece i njihove sposobnosti samoregulacije. Drugim riječima, djeca koja su dobivala telefone kad su postala nervozna imala su više problema sa suočavanjem s uznemirujućim okolnostima u kasnijoj dobi. Djeca koja su već ranije pokazivala probleme poput hiperaktivnosti, impulzivnosti i emocionalnih vještina suočavanja bila su posebno pogođena kada su roditelji koristili ekrane da ih smire.

Bezbolnije rješenje

Kako objašnjavaju psiholozi, izljevi bijesa i velike emocije uobičajeni su za djecu u toj dobi te se smirivanje njihovih tantruma davanjem mobitela ili nekih drugih ekrana roditelja može činiti kao jednostavnije, ali i bezbolnije rješenje. Međutim, ono to nikako nije. Upravo u ovoj dobi djeci treba dati priliku da se nauče nositi sa svojim emocionalnim izazovima kako bi razvili vještine koje su im potrebne za pravilan rast i razvoj.

- Doživljavanje negativnih emocija poput frustracije, ljutnje i tuge te oporavak vrijedna su lekcija koju djeca trebaju naučiti - objašnjava psiholog Skot Rot (Scott Roth).

To ih priprema za daljnje izazove i može pomoći u izgradnji njihove otpornosti. Prema studiji, ovo je kritično razdoblje za djecu da razviju ove vrste vještina. Psiholozi kažu da emocionalna regulacija može biti još kritičnija za školski uspjeh od inteligencije te da omogućuje djeci da ostanu smireni, usredotočeni i fleksibilni dok se suočavaju s novim izazovima. Korištenjem mobitela ili neke druge distrakcije postiže se suprotni učinak.

Suočavanje s emocijama

Zapravo, što više iskustva djeca imaju u suočavanju s vlastitim emocijama, to su bolja u tome.

- Uspješno reguliranje ili smanjenje količine nevolje koju dijete osjeća može mu pomoći da izgradi povjerenje u vlastite sposobnosti - kaže dr. Rot.

Stoga, kada djeci odvlačimo pažnju umjesto da im pomognemo da prebrode problematične situacije, oduzimamo im priliku da nauče regulirati vlastite emocije što, naposljetku, može uzrokovati ozbiljne posljedice poput depresije, anksioznosti ili druge emocionalne poteškoće.