Nermin Tulić: Nekada me bole noge, znam ja nas je*o nas, Dodika ignorišite, mladi trebaju ići u EU!

U intervjuu Nermin Tulić je govorio o svojoj velikoj ljubavi prema Želji, političarima, društvu, odgoju djece, ulogama u nekim od svojih filmova, o mogućnosti novog ratnog sukoba u BiH, građevinskoj mafiji u Sarajevu, o Mariu Drmaću, Edinu Džeki, Miloradu Dodiku te generalno o situaciju u društvu.

Intervju možete gledati na YouTube kanalu Avaz TV.

U ovom tekstu su ispraćeni najzanimljivije izjave koje također preko portala možete pogledati na YouTube kanalu Avaz TV ili direktno na portalu avaz.ba.

1:09 - Nisam nikada u životu otišao na utakmicu Želje van Sarajeva.

3:00 - Eto Pitara tamo neka prave sultanu dočeke, ko da je došo Tito.

4:14 - Šta će Vinsentu Tanu doček onakav.

5:15 - Mi imamo podanički mentalitet.

6:48 - Da je do pameti ko od pameti.

8:14 - Rijetko postoji glumac koji je otišao u penziju, bukvalno otišao u penziju. Glumac je kao kauboj, umire u čizmama.

10:45 - Šta su napravili na Trebeviću. Šta su od Bjelašnice napravili, da se zagadila voda na Vrelu Bosne.

12:15 - Ne kaže se džaba da je BiH najgora građevinska mafija. Smeta mi što uništiše Bjelašnicu.

14:38 - Dat ću načelniku Općine Centar jedan dan kolica da se provoza, pa neka vidi kako je.

16:42 - Trotoari nikada nisu očišćeni.

17:12 - Ne razmišljaju o narodu. Ali važno se uslikat na Facebooku objaviti, da je neko nešto napravio, objavio.

19:01 - Vlast misli da će ako pomakne pepeljaru, da će narod pasti u nesvijest. A narod sve to primijeti, a što narod nevaljasto glasa, to je druga stvar.

21:36 - Davno sam rekao, ja da mogu i da me ko hoće i ja bih otišao. Šta ovdje ima, ništa. Ni selameta ni sreće. Ništa ovdje nema u ovom mraku. Navečer zaspiš, ne znaš hoće li ujutro biti rat.

23:27 - Ima ratnih profitera koji čekaju da se zarati, ali nema od toga ništa. Koja će budala sada ići ginuti za nekog. Bogati daju volove a sirotinja sinove.

27:10 - Nedavno sam pričao s jednom djevojkom iz Ukrajine i njoj sam rekao, da sam davno u bolnici 1992. godine smjestio to u glavi. Jedino me uvijek boljelo što od ove države nikada nisam dobio ni kolica. Jednom sam tražio i tad mi je socijalno dalo 400 maraka, za to ne možeš ni trokolicu napravit!

30:37 - Ovaj potez dečka iz Hrvatske, Baby Lasagne je nešto čemu se svi sada čude. A to je jedan normalan momak, koji je shvatio svoj uspjeh. Znat će iskoristiti slavu koju je stekao, jer je to teško nositi. Takvi smo i mi nekada bili. Siromaštvo nas je ubilo.

34:00 - Postali smo pokvareni.

38:28 - Ja o automobilima ne znam ništa. Niti me ikada zanimalo da vozim, niti sam ikada vozio. Ali po mojoj logici ako za 10 sekundi starta i za 10 sekundi... i onda ubijaju ljude po ulici.

44:30 - "Deset u pola" film Danisa Tanovića, ja sam sve vrijeme snimao s maskom. Moram jednu anegdotu ispričat. Na ovoj minuti pogledajte šta je Tulić ispričao.

47:30 - Pridržavao sam se svega u vrijeme koronavirusa. Zarazio sam se u bolnici.

53:25 - Desi mi se da u noći dok gledam televiziju nešto mi padne napamet. I onda ako ne zapišem ujutro nemam pojma. Tako da ću morati diktafon ispod jastuka.

59:32 - Film "Go West" je s temom prerano snimljen.

1:02:13 - Scenu na kraju filma "Go West" smo snimili iz prve. Dva dobra glumca mogu sve.

1:03:20 - Mario Drmać je Messi i Ronaldo u glumi. To je glumac koji može sve.

1:11:16 - Mi smo krivi što je Dodik, ovakav. Što furca, što svašta priča. Treba to prekinuti na jedan dan totalno ga prekrižit, ne spomenut ga.

1:13:02 - Poruka mladim ljudima, ne mogu dati optimističnu poruku. Hvatajte se pasoša i noga!

Besplatno se pretplatite na Avaz TV.

Intervju sa Nerminom Tulićem možete slušati i na streaming platformama: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcasts, Soundcloud i Patreon.