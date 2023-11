Predsjednik Palestinske zajednice u BiH: Do neki dan su bili pod granatama, a sada su došli na sigurno

Suze, zagrljaji, poljupci, tuga, neizvijesnost... Svemu tome smo svjedočili na Aerodromu Sarajevo večeras kada je stigla prva grupa evakuiranih bh. građana i njihovih najbližih srodnika iz Pojasa Gaze.

Predsjednik Palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini Majed Maruf (Maarouf) ih je dočekao, a nakon što su kombiji spašene iz vihora rata odvezli prema Salakovcu, prihvatni kamp za izbjeglice kod Mostara, dao je izjavu za portal "Avaza".

- Ne postoje riječi kojima čovjek može opisati... To su pomiješani osjećaji. Do neki dan su bili pod granatama, a sada su došli na sigurno. Hvala svima koji su nam pomogli, koji su njima pomogli da dođu do Kaira i do Sarajeva. Hvala ministru vanjskih poslova Konakoviću koji je dao sve od sebe da završimo ovu operaciju, hvala Vijeću ministara i ministru za ljudska prava i izbjeglice koji je bio do sada s nama. Hvala svakome ko je pomogao da se spasi jedan život, a kamoli ovoliko osoba - poručio je Maruf.