Ovako Nijemci odgajaju djecu: Mnogim roditeljima je to nezamislivo

Ohrabruju djecu da što prije biciklom odlaze u školu

Već s devet godina, djeca u velikim gradovima poput Berlina, voze bicikl do škole. Autorica je bila veoma skeptična da pusti svoju kćerku Sofiju da sama ode do škole, a u to vrijeme Sofijina drugarica je uveliko prelazila ogromne raskrsnice i vozila bicikl do škole svakog jutra.

Zaske objašnjava: “Ako ne pustite svoje dijete da se samostalno odveze do škole – uskraćujete mu nešto. Oduzimate im ličnu satisfakciju. Vidim da se moja djeca osjećaju izuzetno ponosim na same sebe kada god samostalno obave novi zadatak, to je vrlo važno kada je samopouzdanje u pitanju. Najbolja stvar koju možete učiniti za svoje dijete je da ga naučite nešto – a potom pustite da to obavi samo”.

Mame s Balkana su već u glavi razvile 30 mogućih scenarija u kojima se njihovom djetetu može dogoditi nešto loše. Ljudi neoprezno voze, dijete može da padne, šta ako se izgubi, itd.

Ne plaše se uzeti bombone od nepoznatih ljudi

Kada je autorica bila u metrou u Njemačkoj sa Sofijom, koja je tad imala dvije i po godine, nepoznata žena joj je ponudila bombonu. Zaske je pokušala da što diskretnije odmjeri bombonu, a Sofija ju je odmah smazala. Mame u Njemačkoj uče svoju djecu da nikako ne krenu kući s nekim strancem, ali se daleko manje plaše slatkiša koje stranac ponudi.

Razgovaraju o reprodukciji ranije

Zaske kaže da je normalno da djeca u Njemačkoj već sa sedam godina saznaju odakle bebe dolaze. Doduše ne previše detaljno i formulisano tako da se dijete ne osjeća preplavljeno informacijama.

Neke mame sa ovih prostora odlažu ovaj razgovor što je više moguće, a mnoga djeca prosto saznaju sama.

Djeca od malih nogu koriste prave noževe

Mališani u Njemačkoj svoje voće sijeku pravim noževima već sa četiri godine, naravno uz nadzor.

- Uključiti svoje dijete u kuhanje i dati mu određene odgovornosti je sjajan način da se upoznaju sa ovim poslom - kaže Zaske.