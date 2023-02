Kako njegovati nježnu bebinu kožu, kosu, oči i uši

Najprije najvažnije: najbolje sredstvo za njegu bebe je topla voda. Zdrava bebina koža ne treba nikakve dodatke za kupanje jer sapuni i pjene za kupanje dodatno isušuju kožu.



Ako djeca već imaju suhu kožu, moguće je vodi za kupanje dodati dvije do tri kapi ulja pšeničnih klica. Jednako su dobra i posebna ulja za kupanje.

Je li površno pranje dovoljno?

Bebe nisu prljave. Dovoljno je zato da svoje dijete nježno gladite frotirskom krpicom za pranje tijela bez sapuna. Ako dijete ima suhu kožu, možete ga nakon kupanja namazati nekom neparfimiranom kremom za bebe.

Kako njegovati nadraženu bebinu guzu? Najbolje bi bilo uopće ne dopustiti da se razvije pelenski osip, odnosno dermatitis izazvan pelenama. Često previjanje i temeljito čišćenje vodom pogoduju nadraženoj guzi.

Najbolje je guzu ispirati pod mlazom vode. Ako ste na putu, praktične su vlažne maramice. Ako beba ima nadraženu guzu, trebali biste je češće ostavljati golu, bez pelena, a nadražena mjesta njegovati nevenovom kremom.

Pazite da se na rubu guze ne stvore mali crvenkasti čvorići. U tom slučaju može biti riječ o gljivičnoj infekciji kojoj jako pogoduje topla i vlažna okolina pelene. Potražite savjet liječnika.

Koliko dugo se beba smije kupati?

Budući da je bebina koža debljine jedne petine kože odrasle osobe, ona je jako osjetljiva. Stoga se vrijeme kupanja od deset do dvanaest minuta u prvoj godini života ne smije prekoračiti.

Pritom voda ne smije biti toplija od 36 stepeni. Novorođenče nije nužno kupati češće od jednom do dvaput sedmično. Jer, to je vrijeme kada pupak treba zacijeliti. Prilikom kupanja beba bi mogla zaraditi infekciju.

Mala djeca, starija od godinu dana, mogu u vodi ostati duže, a smiju čak i u klorirane bazene. No, ako djetetu zbog klora u vodi izbije iritacija ili ako ima posebno osjetljivu kožu - kao što je to slučaj sa neurodermitisom - sačekajte s bazenom dok dijete malo ne poraste.

Koliko toplo treba biti kupatilo?

Tijelo vašeg djeteta tek od druge godine života regulira toplinu putem kože. Stoga je važno da je bebi prilikom kupanja toplo kako se golo tjelešce ne bi pothladilo.

Optimalna temperatura iznosi ugodnih 25 stepeni uz zatvoren prozor. Neka djeca također uživaju kada ih se nakon kupanja suši fenom. To u svakom slučaju isušuje kožu i treba se primjenjivati samo povremeno.

I oprez: na vrućem zraku djeca se opuštaju i ispražnjavaju mjehur. Kako - a to je problem posebno kod dječaka - da mlaz urina ne bi pogodio fen, tokom sušenja donji dio tijela bebe prekrijte pelenom ili nekom malom maramicom.

Oči, uši, tjemenjača

Ako se na očima nalaze naslage ili krastice, vatu možete zarolati palcem i kažiprstom tako da dobijete oblik štapića. Uronite ga u iskuhanu, hladnu vodu i time očistite naslage.

Ušna školjka može se nježno istrljati tankom papirnom maramicom ili rubom ručnika. Štapići za uho su nepotrebni.

Debeli, ljepljivi sloj prhuta koji se kod mnogih beba stvori na koži glave mnogim majkama nije lijep. Ipak, razloga za brigu nema: perut ili tjemenica, kako se zove kod beba, posve je bezazlena i pojavljivat će se sve dok žlijezde lojnice ne počnu pravilno raditi.

Ako ne želite čekati, možete na zahvaćenu površinu kože nanijeti ulja za bebe ili maslinovo ulje, pričekati da djeluje jedan sat, a zatim češljem oprezno odstraniti slojeve. Nakon toga glavicu isperite mlakom vodom.

Kako njegovati kosu bebe?

Bebama zapravo ne treba šampon. Njihova tanka kosa može se jednostavno oprati prilikom kupanja i njegovana je i čista sa ili bez uporabe sredstava za pranje kose.

Tek kada kosa djeteta postane gušća, blagi šampon ima smisla. Dječiji šampon je blaži i ugodniji za bebinu kožu od sredstava za pranje kose za odrasle.

Kako ću odrezati noktiće?

Bebe katkad imaju već oštre nokte kojima same sebi mogu nanijeti bolne i nelijepe ogrebotine. Mali, mekani nokti mogu se ukloniti posebnim, zaobljenim makazicama za bebe. To najbolje funkcionira dok beba spava. Tamne rubove ni u kojem slučaju nemojte čistiti vrhom turpije. To može povrijediti mekani prostor ispod nokta.