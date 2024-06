Marfi: BiH se kreće u pogrešnom smjeru, suočava se možda sa najgorom političkom klimom od 90-ih

Građani BiH žele živjeti u zemlji u kojoj oni i njihova djeca mogu uspjeti i napredovati na evroatlantskom putu. Istakao je ovo američki ambasador Majkl Marfi u svom obraćanju bh. dijaspori iz SAD na Petnaestoj godišnjoj skupštini BHAAAS u BiH.

Njegov govor donosimo u cijelosti:

- Dobro veče i dobro došli natrag u Bosnu i Hercegovinu, ovu prekrasnu zemlju u kojoj sam imao čast i privilegiju službovati u dva navrata. Želim zahvaliti Akademiji na toploj dobrodošlici. Zadovoljstvo mi je što vam se mogu ponovo pridružiti na 15. događaju pod nazivom „Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti“ koji se održavaju u BiH.

Prvog aprila sam imao priliku razgovarati sa predsjednicom Akademije dr Eldinom Nizamić, bivšom uposlenicom Ambasade u BiH, o tome koliko je važna uloga oko dva miliona ljudi koji čine bh. dijasporu u ostvarenju naše zajedničke vizije za budućnost ove zemlje. Veze između članova Akademije i njihovih kolega u BiH ključne su u nastojanjima da BiH ostane povezana sa svijetom, uključujući i najsavremenije globalne trendove i inovacije u više oblasti.

Sklapanje partnerstava

SAD snažno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter BiH kao zemlje koja je dio stabilnog, sigurnog i prosperitetnog Zapadnog Balkana, kao i integraciju BiH u evro-atlantske institucije – NATO i EU. To je već više od 30 godina temelj američke politike prema BiH kojeg podržavaju obje ključne stranke u SAD.

SAD sklapaju partnerstva sa posvećenim i često hrabrim pojedincima ovdje u BiH koji su predani da rade na ostvarenju naše zajedničke vizije – mirne, demokratske i prosperitetne BiH u evro-atlantskim institucijama u kojoj svi nivoi vlasti rade u korist građana ove zemlje.

Predstavnici dijaspore, svi vi, ključni ste partneri u ovim nastojanjima. Pojedinačne i ekonomske veze koje gajite i koje održavate također povezuju SAD i BiH na način koji je mnogo značajniji od rezultata koje jedan ambasador, ili čak jedna čitava ambasada, mogu ostvariti djelujući sami.

A zbog naše posvećenosti BiH, nadamo se da ćemo iskoristiti vaš potencijal kako bismo unaprijedili naše zajedničke ciljeve. Zato je prije sedam godina Vlada SAD pokrenula program po imenu Diaspora Invest kako bi privukli i podržali investicije Bosanaca i Hercegovaca koji žive vani. Naša pretpostavka bila je da ukoliko damo podršku investitorima iz dijaspore oni će osigurati dugoročno poslovanje ovdje u BiH. To se pokazalo kao dobitna kombinacija.

Naša saradnja sa investitorima iz dijaspore rezultirala je podrškom za 232 startup kompanije i kompanije u razvoju koje su uposlile preko 3.000 ljudi, investirale 38 miliona dolara u BiH i trgovale robom i uslugama u vrijednosti preko 200 miliona dolara samo u 2023. godini, a dvije trećine te trgovine odnosilo se na izvoz. Ustvari, izvoz ovih kompanija iz dijaspore sada čini 1,6 posto cjelokupnog izvoza iz BiH, što je impresivno postignuće imajući u vidu činjenicu da je većina ovih kompanija uspostavljena u proteklih sedam godina.

Najbolji primjer

Jedan od trenutnih prioriteta ovog programa je povezivanje uspješnih predstavnika dijaspore iz raznih grana industrije i stručnih područja sa ljudima i kompanijama ovdje radi razmjene znanja i vještina koje su stečene van BiH. BHAAAS je, naravno, jedan od najboljih primjera koliko je značajna razmjena znanja između dijaspore i BiH.

Dakle, evo prijedloga: bili bismo počastvovani ako bi nam se više članova Akademije pridružilo kao mentori u programu Diaspora Invest.

Moj tim i ja ponosni smo na ovaj rad i uzbuđeni smo zbog mogućnosti da se nastave osiguravati investicije iz dijaspore, kao i razmjena znanja i ekspertize. Međutim, pogriješio bih kada bih samo slavio naše uspjehe u BiH, a da iskreno ne spomenem izazove sa kojima se zemlja suočava.

Nažalost, BiH se kreće u pogrešnom smjeru. Daytonskim mirovnim sporazumom osiguran je mir od novembra 1995, a sporazum je izložen stalnim napadima uglavnom iz Republike Srpske i od njenog predsjednika Milorada Dodika. Mnoge uspješne reforme na državnom nivou koje su uz dosta muke provedene nakon rata propadaju zbog ozbiljnih napada koruptivnih, sebičnih političara kojima je sopstveni interes jedino bitan. Institucijama, poput Oružanih snaga, Granične policije i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća stalno se namjerno uskraćuju sredstva neophodna za njihov uspješan rad.

Trenutno se BiH suočava sa možda najgorom političkom klimom od devedesetih godina prošlog stoljeća. Skoro svaki dan slušamo zlobnu, etnonacionalističku retoriku podjela i svjedočimo takvom djelovanju koje dolazi sa svih strana političkog i etničkog spektra i iz svih dijelova zemlje. Kao što sam već naveo, Milorad Dodik posebno je odgovoran za ove probleme. Njegova sve podlija, ksenofobična i zadrta retorika razara tkivo ove zemlje, a njegovo secesionističko djelovanje direktna je prijetnja Daytonskom mirovnom sporazumu. Njegov autoritaran pristup vlasti jasno podsjeća na, kako on kaže, njegovog „bliskog prijatelja“ Vladimira Putina, a građanima RS uskraćuje osnovna prava i slobode.

Mirno razdruživanje

Plan gospodina Dodika za “mirno razdruživanje” Republike Srpske od BiH opasna je fantazija, nezakonita je i predstavlja prijetnju suštinskim interesima SAD u BiH. Ona je također prijetnja mirnoj, prosperitetnoj i demokratskoj budućnosti unutar evro-atlantskih institucija koju ljudi u BiH žele i zaslužuju.

Nažalost, međutim, toksična politika podjela ne odražava se samo na Republiku Srpsku. Sve gori ciklus etnonacionalističkih prepucavanja ima očigledan i negativan uticaj na život svih bh. građana. Podaci OSCE pokazuju da se širom BiH povećava broj incidenata motiviranih predrasudama, mržnjom i govorom mržnje.

Etničke manjine, uglavnom bošnjački povratnici u RS, najčešće su žrtve. Srbi i Hrvati također su suočeni sa prijetnjama i diskriminacijom u područjima BiH u kojima su manjina. Negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca i dalje dijele lokalne zajednice i prepreka su procesu pomirenja širom zemlje.

Istovremeno, endemska korupcija razara demokratsko tkivo BiH i mogućnost napretka. To dovodi u pitanje evro-atlantske integracije BiH i zemlju čini podložnom vanjskom malignom uticaju. Ona utiče na sve aspekte života građana, od politike do ekonomije, od obrazovanja do zdravstvene zaštite. Kao što je predsjednik Biden rekao: “Korupcija je rak koji razara povjerenje građana u demokratiju, umanjuje instinkt za inovacije i kreativnost…traći talente čitavih generacija…tjera investitore i ukida radna mjesta.”

Većina vas, ako ne i svi vi živite u mjestima gdje se ovako nešto ne događa. Živite u mjestima gdje marljiv rad, možda i malo sreće, znače da možete napredovati i gdje vaš uspjeh ne zavisi od vašeg političkog uvjerenja ili veza.

Nuđenje mita

Živite u mjestima u kojima smatrate da ne morate ponuditi mito da biste dobili dozvolu da pokrenete firmu, da biste dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ili da biste dobili prolaznu ocjenu na ispitu.

Naravno da znamo da SAD imaju svoje probleme. Ali kao Amerikanci, kolektivno se slažemo da poštujemo sistem zakona koji se jednako odnose na sve, sa predvidivim pravosudnim procesima u okruženju u kojem možete – a svi ste to već dokazali – graditi bolji život sa svoju djecu i unučad. To je ono što žele i zaslužuju ljudi u BiH.

Nažalost, mnogi politički lideri ovdje u BiH ne vode računa o željama birača ili o onome što građani zaslužuju kada govorimo o transparentnosti vlasti, njenoj odgovornosti i uslugama koje vlast pruža. Kao što sam čuo od prevelikog broja bh. građana u proteklim godinama, oni žele da žive u zemlji koja funkcioniše. I ne zamjeram im.

Zbog toga, bh. građani odlaze iz zemlje. Teško je naravno pratiti migracije jer bh. vlasti ne vode evidenciju o tome. Međutim, procjenjuje se da se populacija BiH smanjila za oko 30 odsto od posljednjeg popisa 2013.

Mediji često izvještavaju da preko 50.000 ljudi napusti BiH svake godine. Prema najboljim i najpouzdanijim demografskim stručnjacima, u BiH je stalno nastanjeno između 2,5 i 2,8 miliona ljudi.

Neumorna etnonacionalistička retorika, rastući ekstremizam, slaba mogućnost zapošljavanja, endemska korupcija i nefunkcionalnost svih nivoa vlasti tjeraju građane da traže šansu drugdje. Ovo pražnjenje zemlje iznutra uključuje odlazak najboljih i najpametnijih građana i velikog broja mladih otvorenog uma. Ovaj odliv mozgova jedna je od najvećih prijetnji BiH.

Procjenjuje se da mladi čine oko 15% sadašnje populacije BiH, a studije UN i Fondacije Friedrich Ebert kažu da više od 60% njih želi budućnost van ove zemlje. Kažu da ne žele budućnost u BiH i da se nadaju da će uskoro napustiti zemlju, čim se ukaže šansa za to.

Razarajući egzodus mladih iz BiH ne veže se samo za manjak mogućnosti. Povjerenje među mladim Bošnjacima, Hrvatima i Srbima sve je gore.

Opća atmosfera etničkih napetosti i podjela, koju održavaju politički lideri, te neki u medijima i u školama, doprinosi negativnoj perspektivi o kojoj govore mladi u BiH. Čuo sam od mnogih kako vjeruju da je multietnička interakcija bila bolja prije 18 godina kada sam prvi put bio u BiH nego danas. Građani sada žive u etnički još homogenijim zajednicama, a postoji jasan nedostatak prilika za mlade da putuju zemljom i da se susreću ili smisleno komuniciraju sa svojim vršnjacima iz drugih etničkih skupina.

Etničke podjele

Obrazovanje u BiH je dobar primjer kako podijeljena vlast stoji na putu onome što je BiH potrebno. Etničke podjele u školama njeguju i jačaju etno-nacionalne identitete od malih nogu. Uz samo nekoliko izuzetaka, učenici širom BiH obrazuju se u školama u kojima imaju malo ili nimalo kontakta s pripadnicima drugih etničkih skupina i, u većini slučajeva, uče proturječne verzije istorije i kulture zemlje.

Kao rezultat toga, mnogi mladi ljudi u BiH danas su veći etnonacionalisti od svojih roditelja, koji su bili direktno pogođeni ratom, ali se također sjećaju života u raznolikijem i etnički šarolikijem društvu.

Štaviše, uveliko zastarjeli nastavni planovi i programi koji se provode u školama u BiH ne pripremaju učenike na adekvatan način da budu konkurentni na tržištu rada 21. stoljeća i potkopavaju stvaranje demokratskije i prosperitetnije BiH na euroatlantskom putu.

Prema istraživanju USAID iz 2022. godine, mladi širom BiH izjavili su da vjeruju predstavnicima sopstvene etničke skupine puno više nego drugim skupinama. Jedna trećina navela je da ne bi imali intimnu vezu s nekim ko je drugačije etničke pripadnosti. Ista studija USAID pokazala je da mladi u zemlji vide malo mogućnosti da utiču na promjene, što dovodi do osjećaja bespomoćnosti i ukupne pasivnosti. Većina je izjavila da ne smatraju da je njihov glas važan u političkom diskursu, a malo ih je izrazilo zanimanje za politiku ili druge oblike građanskog angažmana.

Ova informacija je svakako obeshrabrujuća, ali ne smijemo dopustiti da umanji naš optimizam i nadu u budućnost Bosne i Hercegovine.

Naša Ambasada radi s impresivnim mladim aktivistima koji se kroz sistem bore za promjenu bh. društva nabolje. Promjena nikada ne dolazi brzo, a prečesto se ovdje u BiH mladi kreatori promjena suočavaju sa zastrašivanjem, prijetnjama i isključivanjem.

Sada više nego ikad, mladi ljudi moraju razumjeti ključnu ulogu koju građanski aktivizam igra u demokratskom društvu i moć koju oni imaju da pomognu u oblikovanju budućnosti koju žele za sebe i za BiH.

Zato je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država ponosna što stoji rame uz rame s građanski orijentisanom omladinom u BiH. Naš program Balkan Youth Leaders – BOLD – može se pohvaliti članstvom od preko 3.000 mladih ljudi koji rade na donošenju promjena kroz građanski angažman i napore uložene u ekonomski razvoj. BOLD program nudi obrazovne i kulturne razmjene, obuke, finansiranje projekata i prilike za umrežavanje mladih ljudi. Naš Program za međuetničko pomirenje i mlade osigurava finansiranje projekata i inicijativa za poticanje multikulturalne saradnje i dijaloga te za promovisanje razmjene i saradnje među zajednicama.

Sposobnost mladih ljudi

Nastojimo povećati sposobnost mladih ljudi da planiraju i provode pozitivne promjene u svojim zajednicama kroz zajedničke projekte u zajednici… projekte koji pomažu u postizanju višeg stepena tolerancije i saradnje između etnički i geografski raznolikih zajednica u BiH, i koji doprinose multikulturalnoj, mirnoj i stabilnoj BiH koja se razvija zahvaljujući svojoj raznolikosti.

Naš Youth Leadership Program vodi srednjoškolce i nastavnike iz BiH u Dayton, Ohio, gdje stiču interkulturalna iskustva i učestvuju u radionicama za sticanje vještina. Sarađuju s američkim srednjoškolcima, posjećuju lokalne nevladine organizacije i razgovaraju s građanskim čelnicima Daytona. Kao rezultat toga, oni bolje razumiju građanski aktivizam, te uloge i odgovornosti lidera u raznolikoj demokratiji. Oni istražuju kritičko razmišljanje, postizanje konsenzusa i rad u zajednici kao alate za zagovaranje i vođstvo. Ono što je možda najvažnije, za mnoge je učenike Youth Leadership Program njihova prva prilika da provode vrijeme, razgovaraju i grade prijateljstva s mladim ljudima različitog etničkog porijekla.

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study program (YES) šalje učenike iz BiH u Sjedinjene Američke Države gdje žive u američkim porodicama i pohađaju lokalnu srednju školu. Njegov partnerski program, YES Abroad, dovodi američke učenike da žive u bh. porodicama i pohađaju školu u BiH. Alumniji oba programa održavaju dugotrajne veze sa porodicama u kojima su živjeli, zajednicama i zemljama u kojima su bili – gradeći čvršće veze između Sjedinjenih Država i BiH na nivou ličnog kontakta.

A drugu godinu za redom, naš Diaspora Invest Program će uskoro dovesti grupu pripravnika iz dijaspore u BiH kako bi proveli mjesec avgust radeći za lokalne firme, ponovo upoznajući svoju kulturu, jezik, prijatelje i porodice, te stvarajući duboke, trajne veze sa svojom domovinom. Jedan od prošlogodišnjih uspjeha je pomoć u kreiranju web platforme za digitalne nomade koju već koriste stotine ljudi koji dolaze živjeti i raditi u BiH. Jedva čekam da vidim šta će postići ovogodišnja grupa.

Uticaj ovih programa je pozitivan, ali oni dopiru do samo malog dijela populacije mladih kojem bi mogli koristiti. Zato želim uputiti poziv na djelovanje članovima Akademije i cijeloj bh. dijaspori. Sada je vrijeme za veća ulaganja u BiH i mlade u zemlji. Apelujem na vas da posvetite svoje vrijeme i resurse kreiranju više šansi ovdje u BiH, da radite s Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i našim partnerima u Bosni i Hercegovini na zagovaranju promjena neophodnih za osiguranje mirne, demokratske i prosperitetne budućnosti za ovu zemlju, da podržite one koji iz dana u dan rade na poboljšanju situacije ovdje, te osudite etnonacionalističku retoriku i retoriku podjela i potaknete pomirenje i kompromis. Sada je vrijeme da se djeluje. Prije nego još hiljade mladih napusti zemlju i prije nego što društvene podjele i napetosti zaprijete samoj strukturi države.

Izazovi s kojima se Bosna i Hercegovina suočava su značajni, ali BiH se s njima ne suočava sama. Sjedinjene Američke Države su odlučne da obnove snagu i sposobnost institucija o kojima ovise građani Bosne i Hercegovine i koje su neophodne da bi zemlja završila svoj put ka integraciji u euroatlantske institucije.

Nastavićemo zagovarati demokratsko i inkluzivno društvo i mjere za osiguranje slobodnih i poštenih izbora, zbog čega smo snažno podržali martovsku odluku visokog predstavnika da se provedu mjere koje se tiču izbornog integriteta. Visoki predstavnik i njegove ovlasti ovdje su dio rješenja, a ne dio problema. Ako bude vodio i djelovao, kada je potrebno, može olakšati put BiH prema Europskoj uniji.

Korumpirani akteri

Odlučni smo odgovoriti korumpiranim i zloćudnim akterima koji nastoje potkopati Daytonski mirovni sporazum i Ustav BiH, te koji ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Odlučni smo iskoristiti sva ovlaštenja međunarodne zajednice i ovlasti za odvraćanje kada je to potrebno. To uključuje snažnu podršku visokom predstavniku i njegovom korištenju bonskih ovlasti.

Sjedinjene Američke Države su ponosne što stoje uz Bosnu i Hercegovinu, kao i uvijek, i uporno rade na tome da BiH bude demokratska, prosperitetna zemlja koja zadovoljava potrebe svih svojih građana. Nijedna druga zemlja nije bila niti je više posvećena takvoj budućnosti BiH, niti je više ulagala u njeno ostvarenje, od Sjedinjenih Država. To se neće promijeniti.

Moj tim i ja svakodnevno radimo na stvaranju BiH u kojoj će građani ostati, uživati u životu, napredovati i podizati svoje porodice.

Pozivamo vas da nam se pridružite u upornom radu na reformama za jačanje vladavine zakona i borbu protiv korupcije, za snažniji i održiviji ekonomski razvoj predvođen privatnim sektorom, za podršku građanskom društvu i neovisnim medijima, osnaživanje mladih ljudi da bi bili nosioci promjena, i što je najvažnije pozivanje na odgovornost političkih lidera, i insistiranje na pomirenju i pravdi. Sretni smo što ćemo raditi s vama. Hvala.