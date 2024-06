Tarik Zaimović studirao 10 godina: Kandidat za rektora muljao s ocjenama!

Utvrđeno je i da Nastavno-naučno vijeće Ekonomskog fakulteta 1. decembra 2000. godine nije prihvatilo izvještaj i prijedlog komisije da se izabere kandidat u zvanje asistenta Tarik Zaimović na puno radno vrijeme, s obzirom na to da ne ispunjava utvrđene uvjete.

Prvi put u martu ove godine, kada su se provjeravale okolnosti stupanja u zvanje asistenta na Ekonomskom fakultetu. Naime, provjeravano je to da li je on imao minimalni prosjek (8,0) te je utvrđeno da je njegov prosjek iznosio 7,6.

Zaimović se našao u centru pažnje nakon što je prekršio konkursnu proceduru na način da je dekanima slao privatne poruke kako bi predstavio program, iako bi se to trebalo raditi na sjednici Senata početkom jula.

On kontrolu nad institucijom koja bi trebala biti nezavisna od političkog utjecaja pokušava preuzeti preko duboko kompromitiranog profesora na Ekonomskom fakultetu Tarika Zaimovića, za kojeg se vežu brojne kontroverze, a koji se prijavio na konkurs za rektora UNSA-e.

Dvije ocjene

Također, utvrđeno je da za predmet Međunarodne finansije, koji je polagao 2000. godine, u indeksu stoji ocjena osam, dok se u dosjeu nalaze dvije prijave predmeta s ocjenama sedam i osam, koje nisu popunjene istim rukopisom. Dalje se ističe da je prva ocjena unesena u računar, druga dostavljena poslije, a da je ispravka izvršena tek četiri godine kasnije, no dodaju da nema dokaza da je poništen ispit s ocjenom sedam.

Interesantno je i to da je Tarikova supruga Azra Zaimović profesorica na Ekonomskom fakultetu.

Popis stanovništva

Zaimović je postao poznat široj javnosti za vrijeme popisa stanovništva 2013., kada su ga neki proglasili i ekspertom za to pitanje, iako, ukoliko se pogledaju područje njegovog interesiranja i specijalizacije na stranici Ekonomskog fakulteta, nije baš jasno šta mu je bila referenca za to.

On se tada „proslavio“ tvrdnjama da se svi muslimani trebaju izjasniti kao Bošnjaci, zanemarujući da je to stvar individualnog osjećaja, a to je potpirivao poznatom SDA mantrom o ugroženosti Bošnjaka i toga da se želi smanjiti njihov broj po svaku cijenu.

Novinar Slobodan Vasković tvrdi da je Zaimović favorit narkokartela „Tito i Dino“ za rektora.