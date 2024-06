Otkriveno kako izgleda žena napadača na pripadnika Žandarmerije u Beogradu

On je rekao da je Miloš Žujović, čije je vjersko ime bilo Salahudin, 11. marta doveo u Upravu za strance doveo ženu porijeklom iz Crne Gore čije je ime Besa, kako bi prijavio njen boravak.

Dačić je saopćio da je napadač na žandarma ispred ambasade Izraela u Beogradu konvertit iz Mladenovca, koji je prije dvije godine promijenio vjeru i preselio se u Novi Pazar.

- Inače, otac mu se zove Zoran, on je Miloš. Ne želim da bacimo ljagu na našu braću muslimane, tj Bošnjake. Ovdje je riječ o Srbima koji su konvertiti. Ja sam rekao da se izvrše pretresi svuda, i da se to rješava i pronalaze tragovi. I pohapse svi ti ljudi - kazao je on.

Dačić je rekao da se moraju izvršiti pretresi svuda, i da se pronađu tragovi i da se pohapse osumnjičeni.