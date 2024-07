Čović: Dogovorili smo budžet, atmosfera na sastanku je bila izvrsna

- Potpisali smo zaključak koji veže pet stranaka i dogovorili da budžet BiH bude na sjednici VMBiH u četvrtak i kao takav bude usvojen u Parlamentu.

Zaključak se odnosi na proračun i par stvari koje zajedno treba raditi u narednih mjesec, kako bi stvorili jedan korektan ambijent da izvršna i zakonodavna vlast može funkcionisati na razini BiH. Vrlo jednostavno, a ako mi usvojimo proračun u četvrtak, mislim da će postojati (koalicija) – kazao je Čović.

Čović je kazao da nema komentar na prijedlog Naše stranke o novom načinu izbora sudija u Ustavni sud BiH.

- Mislim da je Ustav definirao sve odnose kada je u pitanju Ustavni sud BiH. Sve izvan toga su neke nove procedure – rekao je Čović.

Lider HDZ-a osvrnuo se i na Dom naroda, te izbor novog delegata koji se održao u ponedjeljak.

- Ako imate parlamentarnu većinu, onda je imate, ako je nemate, onda imate problem. Sad da li je neka stranka s tri ili četiri delegata u Domu naroda je irelevantno - naglasio je Čović.

Dotakao se i komentara da će SNSD-ov delegat doći na sjednicu Doma naroda, iako više nije dio istog. Čović je ponovo spustio lopticu.

- Pazite, Dom naroda, kao i Parlamentarna skupština, ima svoje goste, sve one koje pozivamo, otvorena je za javnost. Svako može doći na sjednicu, ali zna se ko odlučuje, koji je to 15 ruku. Što se tiče ovog drugog, koncentrirali smo se ne na politička, nego na ekonomska pitanja kroz te zaključke. Ako to uradimo u četvrtak na sjednici Vijeća ministara, a mislim da hoćemo, na sjednici koja će se održati u Mostaru. U jednoj brzoj proceduri to trebamo završiti u Parlamentu, a prije toga i Predsjedništvo. Mislim da je realno da to uradimo vrlo brzo, mislim da se radi o danima, a sve ostalo da podredimo ekonomskim aspektima našeg priključenja EU, a ne političkim, jer je evidentno politički nas vidno razdvajaju - kazao je.

Istakao je kako bi usvajanje budžeta bila pozitivna poruka za Brisel, te da je "realno da BiH dobije pregovarački proces na jesen".