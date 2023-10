Dijete želi gledati strašne filmove: Treba li mu udovoljiti

Svi smo mi bili djeca i svi smo se pitali što je zapravo to u tim strašnim filmovima. Sigurno smo svi barem nekad gledali film kroz prste – želja za gledanjem bila je jača od straha. No, je li to dobro?

Strahove od klaunova

Nema puno stvari koje se nisu promijenile kad gledamo posljednjih nekoliko desetljeća. Jedna od njih je gotovo sigurno i prag tolerancije na zastrašujuće stvari na ekranima. Generacije današnjih roditelja sjećaju se i danas živo strahova koje su proživljavali nakon što bi namolili roditelje da pogledaju koju epizodu serije „It“, a mnogi još i danas imaju strahove od klaunova. No, bi li to današnjoj djeci bilo jednako strašno kao i nama? Nismo baš sigurni. Neki današnji školarci bez problema gledaju „Stranger Things“…

Uz toliki i sve veći broj anksiozne djece i djece s poremećajima u ponašanju, gotovo smo sigurni da trileri i horori nisu kategorija filmova koje trebaš pokazati svojim mlađim školarcima. Jer – strah može samo dodatno aktivirati anksioznost, zar ne? Ili nam se barem tako čini…

Provedena studija

Naime, provedena je nedavno jedna studija na Univerzitetu u Čikagu koja sugerira da su ljubitelji horor filmova zapravo bolje prošli što se tiče psihološkog stanja tokom pandemije, ali i drugih razdoblja u historiji koje izazivaju tjeskobu.

Autori studije napisali su:

- Jedan od razloga zašto bi gledanje horora moglo biti u korelaciji s manjim psihološkim stresom je taj što horor fikcija dopušta svojoj publici vježbanje borbe s negativnim emocijama u sigurnom okruženju.

Znači li to da bi serije poput „Stranger Things“ mogle biti dobre za djecu?

Spomenuto istraživanje bilo je usredotočeno na odrasle, pa nije zapravo iz tog jasno hoće li djeca koja gledaju strašne filmove imati iste psihološke dobrobiti. Ali s razvojnog stajališta, kad djeca uče nositi se sa strahom, to im pomaže da izgrade otpornost. Naprimjer, kad se djeca plaše u sigurnom okruženju, to može biti zdravi strah, odnosno iskustvo koje pomaže razviti otpornost kod djeteta jer mu omogućuje da vježba biti uplašeno i zatim se oporavlja od straha, piše Miss7mama.

Gledanje strašnog filma još je jedna prilika da dijete osjeti strah i da prođe kroz tu emociju u relativno kontroliranom okruženju. Osim toga, tako vježbamo empatiju i način na koji možemo zauzeti perspektivu. Kad djeca svjedoče kako se izmišljeni likovi nose sa zastrašujućim situacijama, mogu naučiti njegovati vlastiti stav u zastrašujućim situacijama.

Spremnost djeteta

Dakle, trebaš li pripremiti neki klasični horor film za porodičnu filmsku večer? Odgovor nije isti za svaku porodicu i ovisi uveliko o djetetu. Ono što roditelj najprije treba napraviti je sagledati širu sliku: Jesu li strašni filmovi nešto što se rado gleda u vašem kućanstvu? Ako jesu, onda ja važno procijeniti spremnost djeteta na takvo nešto. Naravno, to svakako nije ni u kom slučaju prije dobi od 4 ili 5 godina.

Osim toga, treba uzeti u obzir ličnost i interese djeteta. Neka djeca poprilično dobro znaju odvojiti stvarnost i maštu, odnosno u ovom slučaju film. Druga su, pak, osjetljivija i treba im dulje da se oporave od gledanja nečeg strašnog. Nešto što smeta jednom djetetu, možda uopće ne smeta drugom.

Ne možemo predvidjeti kako će naša djeca reagirati na strašni film, ali možemo povećati vjerovatnost da to bude pozitivno iskustvo.

Pogledaj ili se upoznaj s filmom koje dijete želi pogledati, da stekneš osjećaj je li možda ipak previše za dijete. Ako je žanr horora nov za tvoje dijete, možda to nije pravi film za tvoje dijete. To može biti crtani ili animirani film poput „The Nightmare Before Christmas“ ili „Čudovišta“. Možete čak gledati film tokom dana kako biste smanjili faktor straha.

Reakcija roditelja

Tokom filma priznaj djetetu kada te nešto plaši i podijeli s djetetom kako se nosiš s tim. Reakcija roditelja i način na koji se oni s tim nose vrlo je važna. Nema potrebe biti pretjerano emotivni, ali nemoj misliti da ne smiješ uopće reagirati. Smiješ pokriti oči ili skrenuti pogled tokom jezivih scena, pa da i dijete zna da i odrasli osjećaju strah tokom filmova - i to je uredu.

Bez obzira gledaš li film s djetetom ili ne, podsjeti djecu da uvijek imaju opciju izaći iz sobe ili isključiti film. Važno je pokazati spremnost na razgovor o filmu s djecom nakon toga kako bi dijete moglo dekonstruirati sve elemente koji su bili uznemirujući ili intenzivni.

Postoje li neki horor filmovi koji su potpuno zabranjeni za djecu? Ako te neki film i dalje užasava kao odraslu osobu, vjerovatno nije dobar izbor za dijete. Naravno da nećeš djetetu dati da gleda „Egzorcista“ ili „Krug“. I „Harry Potter“ je mnogima ipak strašan. Ako smatraš da nije pravo vrijeme, razgovaraj s djetetom i reci da ćete to ipak odgoditi za još koji rođendan kasnije…