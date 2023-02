U Međugorju hodočasnici iz 45 zemalja svijeta

U Međugorje je danas, na 38. godišnjicu Gospinih ukazanja, stiglo na desetine hiljada hodočasnika iz cijelog svijeta.



Oni su u ovo malo, ali planetarno poznato hercegovačko mjesto stigli iz svih krajeva svijeta, tačnije, iz 45 zemalja, kako je to rekao Željko Vasilj, voditelj ureda Turističke zajednice u Međugorju.

- Naša godišnjica je uvijek magnet za veliki broj hodočasnika i ovi dani su, kako mi to kažemo, dani špice. Razlog više za optimizam jeste odluka Vatikana kojom se dopušta organiziranje hodočašća. To je značajan iskorak i prekretnica, po našem sudu, najznačajnija odluka koja se dogodila do danas kada je riječ o Međugorju. Jer poznato je da na godišnjem nivou Međugorje posjeti najmanje milion ljudi, a u narednim godinama ta cifra bi mogla biti značajno premašena - kazao je Vasilj.

Iznio je, također, da po broju dolazaka prednjače Poljaci, Česi, Slovaci, Mađari i Italijani.

Brojni vjernici su u Međugorje stigli pješice, dok su mnogi od njih hodočastili bosi iz zahvale, ali i potrage za istinskim vrijednostima.

Prije 38 godina šestero mladih iz Međugorja, prema vlastitu kazivanju, na brdu Crnica u predjelu Podbrdo vidjelo je Gospu. Otad do danas Međugorje je postalo svetište kraljice mira.