Erduan Kafedžić otvoreno za "Avaz": Bez podrške Američke ambasade i Larsona, naši rezultati bili bi upitni

Politički obračun

Mnoge beneficije nosilaca javnih funkcija bile su „upakirane“ na način da nisu u skladu s pozitivno-pravnim propisima, odnosno taj nesklad nije bilo jednostavno dokazati.



- Primjer takvih pojava su neosnovano pravo na otpremninu, pravo na naknadu u slučaju prekida mandata ili pravo na zapošljavanje po isteku mandata u instituciji u kojoj je vršena funkcija. Također, uočili smo pojavu koja možda nema karakter beneficija, ali ima negativan efekt na institucije javnog sektora, a radi se o internim konfliktima unutar institucija javnog sektora.

Predstavljaju li politički i ideološki motivirani sukobi, usmjereni najčešće protiv aktuelnog rukovodstva, glavni problem za normalno funkcioniranje institucije?

- Promjene vlasti u KS su česte i dinamične, a to za sobom povlači promjene u izboru i imenovanju značajnog broja funkcionera, tako da dolazi do sedimentiranja različitih neformalnih grupa unutar institucija koje nerijetko djeluju politički i destruktivno. Ovakve grupe mogu negativno djelovati na više načina, a s ciljem kompromitacije aktuelnog rukovodstva institucije. Između ostalog, može doći do neovlaštenog dostavljanja internih informacija političkim subjektima, što se potom koristi za političke obračune.