Prodaja pretplatnih karata za radnike, nezaposlene osobe, uposlenike MUP-a za septembar počinje sutra

- Obavještavamo penzionere da će i u narednom periodu za prijevoz koristiti original ček od penzije koji je ovjeren na prodajnom mjestu GRAS-a prilikom predaje dokumentacije za izradu elektronske kartice. Napominjemo da penzioneri koji nisu dostavili dokumentaciju (orginal i kopiju zadnjeg čeka od penzije, jednu fotografiju i ličnu/osobnu kartu na uvid) za izradu elektronskih kartica za prijevoz mogu to učiniti svakim radnim danom na svim prodajnim mjestima preduzeća GRAS od 07:00 - 15:00 sati - navode iz GRAS-a.

Redovni studenti i učenici

Obavijestili su redovne studente i učenike srednjih škola da će 1. septembra 2022. godine početi dopuna elektronskih kartica za prijevoz. Dopuna će se vršiti na prodajnim mjestima GRAS-a: Ćumurija, Otoka, Ilidža, Dobrinja, Vogošća, Alipašin Most i Hadžići.

Elektronske kartice

Dokumetaciju za izradu elektronskih kartica učenici mogu predati na prodajnim mjestima: Ilidža, Otoka i Ćumurija.

- Napominjemo da učenici III i IV razreda srednjih škola, elektronske kartice za prijevoz mogu dopuniti po zonama, a cijena je ostala nepromjenjena, tako da prijevoz za jednu zonu košta 18,00 KM, dvije zone 25,00 KM, tri zone 30,00 KM i za četiri zone 33,00 KM. Obavještenje za učenike osnovnih škola dat ćemo naknadno - navode iz GRAS-a.

Prodajna mjesta Ćumurija, Otoka, Dobrinja i Ilidža radnim danima od 01. do 10. septembra radit će produženo od 07:00 – 16:30 sati, a od 11. septembra do kraja mjeseca od 07:00 – 15:00 sati. Prodajna mjesta Alipašin Most, Nedžarići, Hadžići i Vogošća radnim danima rade od 07:00–15:00 sati.

Sva prodajna mjesta GRAS-a u subotu, 03.09.2022. godine radit će od 08:00 do 13:30 sati.

Prodaja radničkih kupona zone A, pored uobičajenih prodajnih mjesta, vrši se i na kioscima GRAS-a koji se nalaze na Baščaršiji, Domu Armije, Marijinom Dvoru, Željezničkoj stanici i Čengić Vili.