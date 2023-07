Sarajevskog ćilima još nema, a kad će biti, ne zna se!

Usporen saobraćaj i otežano kretanje poteškoće su s kojima se građani Sarajeva gotovo svakodnevno moraju suočavati zbog prokopanih ulica.

Poseban problem prave radovi u najprometnijim ulicama u centru grada. Najupečatljiviji primjer je izgradnja Sarajevskog ćilima, šetališta u jezgri bh. prijestonice.

Probijeni svi rokovi

Na tabli na gradilištu stoji da su radovi počeli 26. decembra 2022. godine te da trebaju biti završeni za 70 dana. Investitor je Općina Centar, projektant je Studio „Zec“, a nadzor vrši „Energoinvest“.

Prema onome što je navedeno, radovi su trebali biti završeni još u martu ove godine, ali to se nije desilo. Iz Općine Centar su za ovo probijanje rokova krivili vremenske prilike koje im, kako tvrde, nisu omogućavale da projekt završe do danas. Tako su u aprilu najavljivali da bi radovi trebali biti gotovi do sredine juna. Sada smo, međutim, već stigli do sredine jula.

Tako turiste i građane u jeku ljetne sezone ponovo dočekuju prokopane ulice, a, kako sada stvari stoje, malo je vjerovatno da će šetnica biti završena i do Sarajevo Film Festivala, kada se ovaj grad nastoji prikazati u najboljem svjetlu.

Građani ogorčeni

Brojni građani Sarajeva iskazali su nezadovoljstvo zbog projekta rekonstrukcije šetališta nazvanog „Pješačka zona - Sarajevski ćilim“.

- Na jednu kocku 626 radnika, smiješna firma. Sve ovo što se radi je bacanje love u ništa - komentar je jednog od građana na društvenim mrežama.

Neki od građana istakli su kako smatraju da nema koristi od ulaganja u projekte rekonstrukcije, već da bi fokus trebao biti na bitnijim stvarima.

Na javašluk, neefikasnost i tromost smo, nažalost, već navikli, pa je, vjerovatno, uzalud postavljati pitanje da li će iko snositi odgovornost za činjenicu da se nekoliko desetina metara u samom centru grada pravi već osam mjeseci te da su rokovi, koje je Općina Centar postavila, probijeni za cijela četiri mjeseca. Poređenja radi, tokom pandemije koronavirusa u kineskom Vuhanu je čitava nova bolnica izgrađena za pet dana.

Cilj projekta

Cilj realizacije projekta rekonstrukcije šetališta "Pješačka zona – Sarajevski ćilim" je da se dobije sigurna i vizuelno primamljiva šetnica s pratećom infrastrukturom u urbanom centru grada. U opisu koncepta projekta navedeno je da se kombinacijom više vrsta kamenih ploča i zelenila duž šetališta stvara jedinstvena površina - "ćilim", po čemu je projekt i dobio naziv "Sarajevski ćilim".