Ministarstvo privrede KS: Zaključeni ugovori sa subjektima male privrede o dodjeli poticajnih sredstava

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo zaključilo je jučer ugovore sa subjektima male privrede o dodjeli poticajnih sredstava po određenim pojedinačnim programima za poticaj razvoju male privrede u 2023. godini.

Ukupno je zaključeno 139 ugovora u vrijednosti većoj od 2,5 miliona KM.

Ministar privrede KS Zlatko Mijatović je naveo da su ove godine ugovori zaključeni dosta ranije u odnosu na prethodne godine, kao i da iza toga stoje sati rada na predmetima i dosta radnih vikenda.

Uloženi značajni napori

- Ministarstvo je uložilo značajne napore kako bi našim privrednicima što prije na raspolaganje stavili sredstva na koja su ostvarili pravo. Pred njima je sada zadatak da ta sredstva iskoriste maksimalno kako bi unaprijedili svoje poslovanje, konkurentnost i uslove koje nude zaposlenima. Privrednici imaju priliku da iskoriste bespovratna sredstva Ministarstva privrede KS, kao potporu za učešće u ekonomskom rastu i razvoju Kantona Sarajevo - rekao je ministar Mijatović.

Dodao je i da su neki od privrednika dugogodišnji korisnici poticajnih sredstava.

Nastavlja se podrška

- Oni su naglasili koliko ova sredstva zapravo utiču na njihovo poslovanje. Neki od njih su i startup-i koji su prethodnih godina dobili podršku Ministarstva, a sada su ponovo aplicirali i ostvarili prava po drugom osnovu. Za Ministarstvo je od izuzetne važnosti nastaviti pružati podršku našim privrednicima, našim generatorima razvoja i nakon što dobiju taj prvi vjetar u leđa za osnivanje poslovnog subjekta - rekao je ministar Mijatović.

Privrednici koji su ostvarili prava su imali i zajedničku poruku za sve one koji razmatraju da li vrijedi aplicirati na javne pozive Ministarstva privrede KS, a to je da je njihov put od aplikacije do potpisivanja ugovora bio potpuno transparentan i korektan, te da je potrebno samo dobro proučiti javni poziv i predati potpunu dokumentaciju.

- Nama preostaje da nastavimo ulagati napore u unapređenje poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo i biti neupitna podrška privredi u Kantonu Sarajevo - zaključio je ministar Mijatović.