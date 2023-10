Satler se sastao s načelnicima općina u SBK

Drugog dana posjeta Srednjobosanskom kantonu šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Johan Satler (Johann Sattler) u Bugojnu se sastao s načelnicima Jajca, Bugojna, Donjeg i Gornjeg Vakufa, kao i sa zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministrom obrane BiH Zukanom Helezom, na čiju inicijativu je i organiziran zajednički sastanak.

Vrijedni projekti

- Mi smo delegirali jedno ogromno pitanje, pitanje vodosnabdijevanja na području Gornjeg Vakufa. Želimo zamijeniti azbestne cijevi s izvorišta Krušćica, koja je od Bugojna udaljena 20 kilometara. Imamo jedan dobar zamah, ambasador Satler je zadužio osobu iz tima da napravi sastanak u Sarajevu i za naše građane mnogu kazati da smo pokrenuli to pitanje. To je projekt teži od tri i pol miliona eura i želimo što prije riješiti to pitanje jer svi znamo da je to uzrok obolijevanja od karcinoma, to je problem života i smrti - kazao je načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić.