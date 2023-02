Mačka spriječila oružanu pljačku, vlasnik joj beskrajno zahvalan: Spasila mi je život

Mačka iz Misisipija spriječila je pljačku kuće tako što je probudila vlasnika i, kako on vjeruje, ujedno i njemu spasila život.

Probudilo ga mjaukanje

- Ona to nikada ranije nije radila. Nisam razumio šta nije u redu s njom - dodaje muškarac.

Lopovi pobjegli

Everit je rekao da su potencijalni lopovi pobjegli, dok je on otišao po pištolj i vratio se u kuhinju. Vjeruje da je cijela situacija mogla da prođe drugačije da nije bilo mačke.

- Hvala Bogu, nije došlo do sukoba. Ali, mislim da je to samo zbog Bandita - ističe on.

Penzioner je usvojio Bandita prije četiri godine.