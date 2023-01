Čaše ne trebate držati naopako iz jednog razloga

Otkrivajući koliko to može biti opasno, ljudi su upozoreni da promijene naviku postavljanja čaša na ovaj način.

Iako većina ljudi svoje čaše sprema naopako, jedan stručnjak na TikToku otkrio je kako je to zapravo sasvim pogrešno te ozbiljno šteti kvaliteti i čvrstoći vaših čaša.

Promjena navika

Na TikTok profilu @bs.hidden.secrets objavljen je video u kojem je objašnjena nauka iza spremanja čaša naopako. Otkrivajući koliko to može biti opasno, ljudi su upozoreni da promijene naviku postavljanja čaša na ovaj način.

- Rub čaše je najkrhkiji dio. Kad ga stavite naopako, nosi težinu cijele čaše - objasnio je u videu pa dodao da to znači da će s vremenom postojati veća vjerovatnost da će se staklo razbiti.

To je potvrdila još jedna stručnjakinja Kaj Vagner (Kaye Wagner) za “The Sun”.

- Neke čaše za piće imaju vrlo osjetljiv rub koji nije napravljen da izdrži cijelu težinu čaše. Ako je to slučaj, nemojte skladištiti čaše naopako, jer će to dovesti do pretjeranog pritiska na rub i na kraju može razbiti čaše - upozorila je.

Prašina i kukci

Međutim, također je ukazala na razloge zbog kojih bi se neka kućanstva mogla odlučiti za metodu okrenutu naopako, kao što je sprečavanje taloženja prašine u čašama, kao i osiguravanje da kukci ne učine čaše njihovim novim domom.