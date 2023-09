Ovu biljku je najlakše održavati: Obavezno je kupite u septembru

Drvo žada je savršena sobna biljka za užurbane septembarske dane kada se škola vraća na velika vrata i jesen počinje. To je atraktivan sukulent koji zahtijeva malo ili nimalo održavanja, ali oduševljava svakoga svojim kaskadnim granama listova u obliku kašike.

Pomalo liči na uobičajenu biljku žada (Crassula ovata), sa svojim ovalnim listovima i načinima otpornim na sušu.

Ali ova dva žada čak nisu u istom rodu. Drvo žada dijeli rod Senecio sa drugim zanimljivim kaskadnim sukulentima kao što je Niz bisera. Viseće grane stvaraju vlastitu dramu dok sazrijevaju u gust "vodopad" lišća dužine do četiri stope.

Ravni, preklapajući listovi jedinstvenog su oblika, a to zeleno lišće ima svoju vlastitu emisiju boja. Period nižih temperatura ili izlaganje jakom suncu mogu dovesti do živopisnog crvenila od jorgovanog do magenta.