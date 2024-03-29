Zašto trebate prozore naprskati sirćetom kada dođe ljepše vrijeme?

Nema ništa bolje od jutarnjeg buđenja i otvaranja prozora dok svježi proljetni zrak ulazi u prostoriju, ali ono što nam može smetati su dosadni insekti.

Čini nam se da se uvijek uspiju provući kroz najmanji otvor i ući u stan. Srećom, postoji efikasan način da kukce držimo podalje od našeg doma bez prskanja otrovnim pesticidima.

Miris ispari brzo

Pomiješajte 50-50 vode i alkoholnog sirćeta i poprskajte po prozorskom staklu. Učinite to i iznutra i izvana ako imate priliku.

Ako u kući nemate bocu octa, nabavite je jer ćete sirće moći koristiti na 101 način u čišćenju i održavanju kuće. Sirće također drži pauke podalje od vas jer sadrži kiselinu koja ih odbija.

Mnogo prirodnije

Ovo je posebno korisno za one koji imaju drveće ispred svojih prozora. Lijepa priroda je uvijek dobrodošla, ali biljke su obično dom mnogim kukcima koji pronađu put do vašeg doma. Zato će vam mješavina vode i sirćeta uvijek dobro doći, prenosi Krstarica.

Ako se bojite neugodnog mirisa, imamo dobru vijest, miris sirćeta brzo ispari do te mjere da ga ljudski nos ne registrira, ali zato kukci bježe od njega. Ovaj alat je mnogo prirodniji i sigurniji za vas i vaše ukućane, kao i za kućne ljubimce. Usto i puno je jeftiniji od kupovnih sredstava.