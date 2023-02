Zanimljivosti o papagajima: Žive i do 80 godina

U svijetu postoje 372 vrste papiga i većina njih živi na tropskom području. Smatraju se jednim od najinteligentnijih iz porodica ptica. Većina njih se hrani sjemenkama, a ima i onih koje vole voće, određene cvjetove i manje insekte. Pojedine vrste mogu doživjeti i 80 godina, a kao ljubimci najčešće ljudi drže tigrastog papagaja i kakadu, a koji broji 21 vrstu.



Ove ptice su veoma interesantne, a hoće i pokoju riječ da razmijene s vlasnikom. A kada je riječ o konverzaciji s papagajem, neće je biti previše, jer on ne zna da priča i sklapa rečenice. Papagaj samo oponaša zvuke koje često čuje. Najvećim “pričalicama” smatraju se afrički sivi papagaj i tigrica. Papagaj je životinja koja nema rase, za razliku od pasa i mačaka. Postoje 372 vrste ove ptice koje su podijeljene u 86 roda i 3 porodice.

Teško ih je liječiti

Papagajima je kljun toliko jak da mogu da probiju i najtvrđu ljusku orašastih plodova, te zato može biti i gojazan. Mogu da uginu od previše stresa, ali i zbog nepravilne ishrane. Kako papagaj ne bi bio gojazan, on mora da leti. Papagaj ima specifičnu fizionomiju i to je ono što utječe na liječenje. Veterinari kažu da je dosta teško utvrditi bolest, a još je teže liječiti papagaja.

U SAD papagaji su u vrhu omiljenih kućnih ljubimaca te se tako tokom samo jedne godine uveze više od 250.000 tih ptica. Najveći papagaj je kakapo iz Južne Amerike. Visine je do metra i teži do 5 kilograma, a može živjeti od 30 do 50 godina.

Pričalice

Žako, afrički sivi papagaj je velemajstor u oponašanju ljudskog glasa. On živi u kišnim šumama, savanama i plantažama u ekvatorijalnom dijelu Afrike. Oni su dobroćudne i vrlo nepovjerljive ptice stanarice. Mogu logički da povežu riječi u rečenice, ali i da ih upotrebe u pravo vreme. Stručnjaci navode, da mogu da nauče više od hiljadu riječi, koje razgovijetno izgovaraju. Također, smatraju se najinteligentnijom životinjom na planeti, čija je inteligencija ravna inteligenciji petogodišnjeg djeteta.

Australijski “talas” papagaj (tigrica) – papagaj koji dostiže dužinu od dvadesetak centimetara. Šaren je u svim prelivima žute, zelene i plave boje. A da bi se naučio da priča, treba nabaviti mladog mužjaka, koji tek što je izašao iz gnijezda. Uz konstantno ponavljanje riječi, potrebno je i onemogućiti da čuje druge ptice. U suprotnom, tigrica će radije podražavati ptičiji poj nego ljudski govor. Za prve riječi potrebno mu je oko 2 do 3 mjeseca.