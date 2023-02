Tri stvari koje bismo trebali naučiti od mačaka

O mačkama se priča sve i više, no mačke mogu biti pravi gospodari života iako je mnogima u to teško povjerovati.



Godinama smatrane simbolom vještica i vraga, reputacija mačaka se značajno poboljšala s vremenom do te mjere da ih danas smatramo kućnim ljubimcima (gotovo) par excellence.

I postoji mnogo razloga da u to vjerujemo, počevši od lekcija koje bismo mogli naučiti dijeleći isti krov s mačkom.

Konkretno, postoje 3 stvari koje bi nas naše voljene mačke mogle naučiti kako bismo se osjećali dobro i i živjeli bolje.

Živjeti u sadašnjosti

Istraživanja su pokazala da mačke pamte određene događaje, poput ukusnog obroka ili zdjelice koja im je zapela za oko. Međutim, one nemaju koncepciju budućnosti i to ih navodi da svoje potrebe zadovolje u trenutku potrebe. Život u sadašnjosti, ovdje i sada, kao što to čine naše mačke, omogućuje nam potpunu kontrolu nad svojim životima.

Učite iz grešaka (barem kratkoročno)

Istraživači se slažu da mačke osjećaju određenu tugu pomiješanu s depresijom, iako izraz depresija nije baš tačan. Zapravo je izuzetno teško u potpunosti razumjeti raspoloženje mačke, ali ovaj veo depresije proizlazi iz nekog događaja kao što je nekorektno ponašanje. Međutim, mačak je iz ovoga izvukao lekciju. Zapravo, mačke pohranjuju iskustvo kako bi se zaštitile od nevolja, a poput njih, i mi možemo učiti iz svojih grešaka i više ih nikada ne ponoviti.

Zdrava sebičnost (i njena vlastita nezavisnost)

Optužene da djeluju isključivo u vlastitom interesu, mačke znaju kako biti društvene, privržene pa čak i pomalo sebične. Ali upravo njihova sebičnost i neosporna nezavisnost koja ih odlikuje uvijek im je omogućavala da se izvuku. Razvijati zdravu sebičnost znači razmišljati o vlastitom dobru, imati potpunu svijest o tome bez zanemarivanja drugih, a mačke to dobro znaju.