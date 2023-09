Jedan vlasnik odlučio je svom haskiju pokazati kako je to kad ti neko glasno dahće u lice, kao što on to njemu stalno radi.

Čim je njegov čovjek počeo glasno dahtati, haski se zbunjeno okrenuo prema njemu i promatrao u nevjerici i zatvorio svoja usta. Međutim, čim je vlasnik prestao s dahtanjem, haski se okrenuo i nastavio po svom.