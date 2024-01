Odbjegla papiga se vratila kući: Ujedinila se s vlasnicom i psom

Roberts je rekla da je Erni bio sretan što je ponovo vidi, ali je bio van sebe kad je ponovo vidio psa po imenu Loti (Lottie).

- Čim ju je ugledao, reagirao je; pustila sam ga iz njegovog kaveza, a on je sjedio na njezinim leđima i jahao uokolo. Bilo je to kao u dobra stara vremena jer smo navikli da je samo prati posvuda - rekla je Roberts. Dodala je da je bliska veza između dviju životinja dovela do Erniejeve avanture na otvorenom.

- One noći kad je odlutao, Loti je bila u kuhinji čekajući da izađe van, a pritom nisam vidjela da je Erni bio na leđima jer je pas bio ispod stola. Dozivala sam ga noćima i danima nakon toga u nadi da će doletjeti natrag - zaključila je.