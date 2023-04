Kendal Džener pozirala u toplesu i izazvala lavinu komentara

Kendal Džener (Kendall Jenner, 27) učestvovala je u novom fotografiranju za brend ''Calvin Klein'' i predstavila proljećnu kolekciju donjeg veša.



Crno-bijele fotografije

Zvijezda je pozirala u toplesu na crno-bijelim fotografijama i podijelila snimke sa svojim fanovima na društvenim mrežama.

Mnogi su dvosmisleno reagirali na slike Kendal Džener i kritizirali je zbog činjenice da je odlučila da se skine radi reklame. Ispod fotografija bilo je pregršt komentara: „Ova fotografija nam bukvalno ništa ne znači“, „Kada djevojka iz bogate porodice odluči da postane model“, „Golotinja je novi trend“… Bilo je i onih koji su hvalili zvijezdu: „Tijelo je jednostavno savršeno!“, „Teško je primijetiti donji veš kada pogledate takvo tijelo“, „Ovo je figura“.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Kendal Džener fotografirala bez odjeće za reklamiranje modnih brendova.

Mnogo trenira

Prethodno je manekenka u jednom intervjuu priznala da dosta vremena posvećuje treninzima u teretani: „Mogla bih da vam kažem kako jedem pizzu od jutra do mraka, umjesto sporta, gledam TV emisije i istovremeno izgledam super, ali neću, jer to nije istina. Provodim dosta vremena u teretani, pomno pratim ishranu, pijem puno vode i, generalno, najviše vremena posvećujem brizi o sebi. To je dio mog posla, baš kao i snimanje i probe za modne revije“, rekla je Kendal.