Prije promjene spola bila je bodibilder od 130 kilograma: Kako je Gabi postala žena

Gabi Taft (Gabbi Tuft) je online lični trener fitnesa i ishrane. Ona je dovela više od 1.500 klijenata do uspjeha u posljednjih 13 godina. Specijalizovana je za pomaganje ženama da razbiju ciklične obrasce ponašanja za dugotrajan, održiv gubitak težine i promjene tijela.

- Da bih izgubila ogromnu količinu mišićne mase koju sam imala, napravila sam od sebe zamorče. Kombinovala sam svoje godine stručnosti u fitnesu i ishrani i počela da radim isprobavajući različite stilove ishrane i održive pristupe vježbanju. Znala sam da nikada ne bih mogla biti osoba koja ne vježba, ali kroz istraživanje podataka znala sam da mogu pronaći put do odgovarajuće, ženstvene estetike kojoj sam težila. Moje istraživanje i eksperimenti su trajali dvije godine, ali sam se konačno spustila na kombinaciju fitnesa i ishrane koja mi je uspjela – zaključuje Taft.

Hrvač i bodibilder od skoro 130 kilograma kojeg su drugi ljudi vidjeli nije bilo ono što bi Gabi vidjela kada bi se pogledala u ogledalo.

- Bez obzira na sve, znala sam da će biti nekih nezgodnih trenutaka između. Opisala sam to kao "fazu ružnog pačeta" u viralnoj objavi na Instagramu. Ono što me držalo da prolazim kroz te međufaze bila je ideja da budem svjetlo za druge transrodne ljude. Znala sam da ako podijelim ono što sam naučila tokom nekoliko godina pokušaja i grešaka i istraživanja, i ostanem 100 posto autentična i poštena, mogu pomoći drugima. To je, samo po sebi, učinilo da se više pokušaja isplati. Postoji određeni nivo osnaživanja koji se može pronaći u otkrivanju odgovora za sebe i prenošenju znanja drugima koji mogu da rastu i napreduju iz tog znanja.

Iako sada ima tijelo koje je željela, kaže da se još uvijek razvija.

- Izgubila sam 86 kilograma težine i mišićne mase, ali moja tranzicija se nije dogodila preko noći. Ponekad sam se osjećala obeshrabreno, posebno kada se ono što je zurilo u mene u ogledalu nije poklapalo sa slikom koju sam imala o sebi u glavi.