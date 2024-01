Otišla na operaciju stražnjice iako ju je čak 10 ljekara odbilo: ''Bila sam skroz razderana''

Nasrin Kornfild-Smit (Cornfield-Smith, 38) uporna je u svom modeliranju vlastitog tijela. Iako je dobila odbijenicu mnogih ljekara, na koncu je završila kod onog koji je pristao staviti joj implantate u stražnjicu. Naime, navučena je na filere otkad je imala 18 godina.



Pokajala se

Smatrala je da će time nestati njena nesigurnost, no samo se nakrcala filerima.

- Mislim da je hirurg bio nemaran jer je znao da imam puno filera u stražnjici i mislim da je vjerovatno trebao reći ''ne'' jer sam pitala deset drugih hirurga i oni su me odbili. Ali, pomislila sam, pa pronaći ću nekoga ko će htjeti, i jesam, no to mi je trebalo biti upozorenje - ispričala je.