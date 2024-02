Opasan trend na društvenim mrežama: Djevojčice koriste kreme protiv starenja

Facebook je nedavno proslavio dvadeset godina. Bila je to prva društvena mreža koja je omogućila globalno umrežavanje ogromnog broja ljudi.

Za njom su se počele razvijati i druge društvene mreže, ponajviše Instagram i Twitter te među mladima najpopularniji TikTok. S vremenom su društvene mreže postale dio svakodnevice ne zaobilazeći ni najmlađe populacije, piše Index.

Danas veliki broj djece, čak mlađe od deset godina, ima pristup barem jednoj društvenoj mreži. Takva eksponiranost i pristup ogromnoj količini sadržaja nose i određene opasnosti, među kojima je i plasiranje raznih trendova za kojima se najmlađe populacije često povode. Jedan od takvih trendova je i rutina njege kože, posebice lica, te korištenje krema koje usporavaju starenje kože, što se sve više preko društvenih mreža nameće i djeci. Stručnjaci upozoravaju da sve veći broj djevojčica počinje slijediti trend prekomjernog korištenja krema za njegu lica, što može biti vrlo opasno za njihovu kožu, navode u nastavku.

A da to nije jedini problem, otkrila je za Index hrvatska dermatologinja Maja Kolić, koja je kazala da sve više tinejdžerica u Hrvatskoj želi povećati usne hijaluronskim filerima.

Upozorenja stručnjaka

Stručnjaci diljem svijeta u posljednje vrijeme upozoravaju na brojne trendove koji se plasiraju mladima, a sve više i djeci. Jedan od takvih trendova je i povećana upotreba proizvoda neprikladnih za kožu mladih ljudi.

Nedavno su u razgovoru za Guardian vodeći dermatolozi otkrili da djeca od deset godina vrše pritisak na svoje roditelje da im kupuju skupe proizvode za njegu kože protiv starenja, za koje stručnjaci kažu da bi mogli oštetiti njihovu osjetljivu kožu.

Dodaju da je ovaj trend uglavnom potaknut djevojkama koje vide proizvode na društvenim mrežama te postaju "opsjednute starenjem". Tako su se na TikToku nedavno pojavili komentari o djevojčicama od 10 do 12 godina koje navodno mole svoje roditelje da im kupe skupe proizvode za njegu kože i šminku. Guardian piše da su i stariji kupci primijetili kako djevojčice kupuju proizvode za njegu zrele kože.

Djeca najčešće prate trendove koje im plasiraju njihovi vršnjaci. Najaktualniji primjer posljednjih nekoliko mjeseci su najmlađe članice obitelji Kardashian, u prvom redu kći Kaynea Westa i Kim Kardashian North West, čija majka ima kozmetički brend, koji koristi i sama North te pritom reklamira proizvode svoje majke. Mediji su posljednjih mjeseci pisali da ova 11-godišnja djevojčica uskoro pokreće vlastiti kozmetički brend.

Korištenje kozmetike ostavlja posljedice na dječjoj koži

Doktorica Maja Kolić kazala je da trendovi na društvenim mrežama i u prodaji targetiraju vrlo mlade djevojke, čak djevojčice, s preporukom korištenja razne kozmetike. Priča kako djeca u potrazi za takozvanom staklenom kožom počinju koristiti rutinu koja nerijetko uključuje i po deset koraka, a sadrži razne maske, serume, eliksire, pilinge, pa čak i retinol namijenjen odrasloj koži te razne kućne aparate za tretiranje kože. Ističe da svi ti proizvodi ni sastavom ni cijenom nisu namijenjeni djeci, već odrasloj populaciji i zrelijoj koži.



- Kao dermatologinja upozoravam roditelje na štetnost izlaganja djece složenim i neprikladnim rutinama njege kože. Nažalost, djeca su počela koristiti proizvode koji pospješuju stvaranje kolagena, retinole, retinoide, AHA kiseline, dakle, aktivne sastojke koji su namijenjeni odraslim osobama s borama i hiperpigmentacijama, a nikako za nježnu i mladu dječju kožu.

Takva koža ne može podnijeti većinu aktivnih sastojaka te za posljedicu ima iritaciju, ljuštenje, osjetljivosti na sunce, pa čak i dugotrajne štete, osobito ako se kozmetika nepravilno kombinira. Djeca koja koriste serume s vitaminom C, glikolnu kiselinu ili salicilnu kiselinu bez upute dermatologa mogu dobiti snažnu iritaciju kože, a to stvara začarani krug upale i može značajno pogoršati izgled kože i potaknuti stvaranje akni - kazala je za Index doktorica Kolić.



Ako je usljed korištenja neprikladnih proizvoda djetetu oštećena koža, naglašava da je potrebno posjetiti dermatologa i svakako djetetu odmah onemogućiti daljnje korištenje takvih proizvoda.



- Napominjem da do osobito kompleksne situacije dolazi nakon što se dodavanjem sve više i više proizvoda na dječju kožu dogodi iritacija pa je i roditelju i dermatologu teško shvatiti koji je sastojak ili kombinacija sastojaka izazvao nepoželjnu reakciju - kaže.

"Tržište mora biti strože regulirano"

Doktorica Kolić je kazala kako joj često dolaze pacijenti s iritacijom kože ili aknama nakon što su istovremeno počeli uzimati više proizvoda, što otežava točno određivanje na koje je proizvode ili sastojke pacijent bio osjetljiv.

- Zato i kod odraslih pacijenata savjetujem da prilikom uvođenja novih proizvoda u svoj režim njege kože, to rade na način da uvode jedan po jedan novi proizvod te da ga testiraju najmanje dva tjedna prije nego što uvedu nešto drugo.

Iako mnogi proizvodi za njegu kože obećavaju 'savršene' rezultate sa snažnim aktivnim tvarima poput vitamina C, retinoida i AHA/BHA, važno je zapamtiti da kombiniranje više aktivnih sastojaka može biti teško za podnijeti čak i odrasloj koži. Kada je u pitanju osjetljiva koža tinejdžera, mnoge od ovih aktivnih tvari mogu učiniti više štete nego koristi. Nadalje, najbolje je preskočiti i domaće i kupovne mehaničke pilinge jer oštećuju kožnu barijeru uzrokujući iritaciju i crvenilo i potencijalno dopuštaju štetnim bakterijama i drugim iritansima da uđu u kožu - kaže.

Na upit smatra li da najveći utjecaj imaju društvene mreže, primjerice Penelope Disick i North West koje svakodnevno na društvenim mrežama objavljuju svoju rutinu njege kože, a ne treba zanemariti da upravo njihove majke imaju svoje kozmetičke brendove, doktorica Kolić kaže da tržište treba biti strože regulirano kako bi se zaštitili potrošači, a osobito djeca.

- Dobra vijest je da je u Europi tržište ipak puno bolje, odnosno strože regulirano nego, primjerice, u Americi, odakle se taj trend proširio. Uskoro očekujemo stupanje na snagu nove Europske regulative koja će ograničiti udio retinola na najveću moguću koncentraciju od 0.3 posto u proizvodima za lice te 0.05 posto u proizvodima za tijelo. Neće stupiti na snagu do 2025. ili 2026., tako da će do tada biti još takvih proizvoda u prodaji pa opet apeliram roditelje na oprez i odgovornost. Bez obzira na regulatore, roditelji trebaju biti odgovorni i odolijevati nagovorima djece da takve proizvode kupuju i stavljaju na kožu jer je to štetno za zdravlje mlade kože.

U slučaju da dijete ima probleme s kožom, primjerice bubuljice ili akne, najbolje je posjetiti dermatologa koji će se posvetiti tom problemu i dati stručni savjet te propisati adekvatnu terapiju - kaže doktorica.

U Hrvatskoj tinejdžerice žele povećati usne hijaluronskim filerima

Doktorica Kolić ispričala je kako tinejdžerice od 15-16 godina dolaze kod nje sa željom da povećaju usne hijaluronskim filerima. Pritom je najviše iznenađuje kada govore kako ih već imaju sve curice u razredu te da su na taj način nagovorile roditelja da dođe s njima na pregled.

- Pretpostavljam da se radi o utjecaju i društvenih medija i vršnjaka. Uvijek na pregled dolaze s majkom, koja najčešće od mene kao doktorice traži potporu da djetetu objasnim što je ona rekla doma, a to je da se hijaluronski fileri ne smiju stavljati u toj dobi. Takvim djevojčicama treba pristupiti nježno i jasno im reći da to nikako ne smijemo raditi.

Osobno uzmem vremena za razgovor jer mi je cilj da ih razuvjerim, a ne da dalje odu tražiti doktora koji će na tako što pristati. U toj dobi one ne razmišljaju o rizicima i opasnostima koje filer može imati za njihovo zdravlje. Često ni roditelji nisu upoznati s rizicima koje nosi apliciranje filera, ali su ipak svjesni da na dječjem licu to izgleda, najblaže rečeno, neprimjereno.

Inače sam sklona tome da i odrasle žene često odgovorim od filera ako im nisu estetski potrebni. Tu se vodim svojim estetskim izričajem kojim njegujem prirodan izgled. Hijaluronskim filerima nadomještam volumen koji se izgubio procesom starenja, a ne dodajem ga gdje ga nikada nije ni bilo jer se time zapravo mijenja izgled lica osobe.

Osim toga, uvijek inzistiram i upozoravam na sve moguće nuspojave i rizike koje nosi aplikacija filera jer i kada ste u rukama stručnog doktora koji koristi najkvalitetnije i certificirane preparate, rizici su mogući - kaže doktorica.

- Pubertet danas počinje ranije. U slučaju da se djetetu jave akne ili bubuljice, potrebno ih je tretirati delikatno i potražiti savjet dermatologa koji će pacijenta pregledati, posvetiti mu se i dati odgovarajuću preporuku njege ili terapije.

Ovisno o dobi djeteta i tipu kože, dermatolog će za mladu kožu preporučiti blagi čistač za lice, kremu za kontrolu sebuma i hidratantnu kremu. U određenim slučajevima, dermatolog može propisati i terapiju uz recept, koja će biti namijenjena uzrastu pacijenta. Dakle, tu se radi o liječenju pod nadzorom dermatologa uz obavezne dermatološke kontrole - dodaje doktorica Kolić.

"Zaštita od sunca je najbolja stvar koju možemo napraviti za zaštitu svoje kože"

Ipak, doktorica smatra da je najbolja stvar koju možemo napraviti za svoju kožu i kožu svog djeteta, osim svakodnevne higijene, ulaganje u dobru zaštitu od sunca.

- Ponekad će tinejdžeri prijaviti da su koristili više od deset različitih proizvoda u njezi svoje kože, ali među njima se neće naći krema za sunčanje, koja je nedvojbeno najvažniji dio rutine njege kože u bilo kojoj dobi.



Za mladu dječju kožu najbolje je izbjegavanje direktnog sunca i unošenje dovoljno tekućine, odnosno vode u organizam. No kroz praksu sam primijetila da je nemoguće previše naglasiti važnost SPF zaštite, posebno kod djece. Kako prilikom izlaganja suncu, tako i kroz cijelu godinu - kazala je za Index doktorica Maja Kolić.

Utjecaj društvenih mreža je snažan i sveprisutan

Docentica s Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Inja Erceg kazala je za Index kako je utjecaj društvenih mreža općenito snažan i sveprisutan pa može imati iznimno nepovoljne učinke na psihičko zdravlje djece i mladih, posebice onih najranjivijih skupina kao što su djeca u pretpubertetskom razdoblju i adolescenti koji su tek kročili u pubertet.

- Uz medijske utjecaje, još nerazvijeno kritičko mišljenje, nesigurnost, uspoređivanje s vršnjacima koji imaju sve veću ulogu u njihovim životima i roditeljima koji još uvijek služe kao modeli ponašanja mogu pridonijeti nekritičnom praćenju trendova, pri čemu je vrlo važno osvrnuti se na one koji su apsolutno neprilagođeni dobi te nezdravi i potencijalno opasni po tjelesno i psihičko zdravlje djece i adolescenata - kazala je Indexu Erceg.

"Fokus je često na nerealnom i nedostižnom tjelesnom izgledu"

Ističe kako snažan fokus, često usredotočen na nerealan i nedostižan tjelesni izgled, pa tako i na izgled lica i kože, prezentiran na društvenim mrežama i ostalim medijima, na mnoge djevojčice i dječake, djevojke i mladiće u ranjivim godinama, u kojima se formira slika o sebi, može ostaviti i dugotrajne negativne učinke ako se praćenje društvenih mreža odvija bez ikakvog nadzora roditelja ili skrbnika.

- Ako su poticaji iz različitih izvora poput roditelja, vršnjaka i društvenih medija, udruženi i slični, mogu biti posebno snažni i pogubni. Zbog toga je važno razgovarati s djetetom i pružiti mu potrebnu podršku i nadzor. Razgovorom sa svojim djetetom, pružanjem topline i razumijevanja, uvažavanjem djetetovog mišljenja, no uz kontrolu i postavljanje pravila ponašanja, roditelji mogu učiniti mnogo i biti zaštitni čimbenik prevenirajući nepoželjna i štetna ponašanja.



Ako su djeca i mladi već počeli pokazivati znakove tih ponašanja, nikako ih se ne treba ignorirati, već djelovati, razgovarati, potražiti stručnu pomoć ako je potrebno. Majke koje imaju kozmetičke brendove bi na prvo mjesto svakako trebale stavljati dobrobit svoje djece i ne izlagati ih prekomjerno tim sadržajima, a još manje uključivati vlastitu djecu u plasman svojih kozmetičkih proizvoda na tržište - kazala je za Index psihologinja.