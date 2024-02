Razmišljate da se ošišate: Pomoću ovog trika ćete znati da li vam bolje stoji duga ili kratka kosa

Kada odlučujete o frizuri koju ćete imati, najvažniji je vaš stil života, ali i ukus. Ali može da pomogne i formula. Stručnjaci brenda za njegu kose „John Frieda“ smislili su „pravilo 5,5 cm“, za koje kažu da pomaže u izračunavanju optimalne frizure za vaš oblik lica. To je zgodan i zabavan način da vidite šta kažu brojke. Pomoći će ako ste oduvijek željeli kratku frizuru, ali se bojite da vam možda neće pristajati ili ako oduvijek imate kraću kosu, a raspoloženi ste da je pustite da poraste, piše magazin „Glamour“.



Šta je „pravilo 5,5 cm“

Prema stručnjacima iz brenda „John Frieda“, u formuli se računa udaljenost između brade i ušne resice, kako bi se odredilo pristaje li vam više duga ili kratka kosa. Ako je izmjerena dužina manja od 5,5 cm, stručnjaci kažu da će vam kratka frizura odgovarati. S druge strane, ako je udaljenost viša od 5,5, duža kosa će vam ljepše pristajati, piše Najžena.rs.

Kako pravilno izmjeriti

Stanite ispred ogledala. Uzmite olovku i postavite je vodoravno ispod brade. Uzmite lenjir i postavite ga pod pravim uglom u odnosu na olovku i pogurajte do nivoa ušne resice. Izmjerite udaljenost od uha do brade, vertikalno prema dolle. Naravno, matematička formula nije presudna za odabir frizure, ali možda može pomoći u donošenju odluke. U obzir uzmite i oblik lica, kao i teksturu kose koji igraju važnu ulogu u izboru savršene frizure. Jedna od najvažnijih stvari je da vam kosa bude njegovana i uvijek čista, jer to doprinosi cjelokupnom utisku.