''Ja sam najseksi vatrogaskinja na svijetu, zbog ljubomornih ljudi blokiraju me na internetu''

No, rečeno im je i da puno ljudi prijavljuje račun, ali da to neće imati učinak.

- Uvijek smo se pridržavali svih standarda, ne možemo to objasniti. Meta, kompanija koja posjeduje Instagram, nas je prije nekoliko mjeseci obavijestila da je s računom sve uredu - objasnila je.

Anika Ekina (Anike) je 39-godišnji model i vatrogaskinja u Schwarzenbeck Volunteer Fire Department, u blizini Hamburga. Ima oko 2 miliona pratilaca na Instagramu i milion pratilaca na Facebooku. No nedavno su joj blokirani svi računi na mrežama, nije joj jasno šta se dogodilo.

- Moja je prva pretpostavka bila da bi to mogli biti neki zavidni ljudi koji prijavljuju moj račun, kako bi me maknuli s tržišta. Naime, to se dalo naslutiti i u razgovoru s Metom - izjavila je Anika.

Njen sadržaj često prikazuje njene slike u oskudnom donjem vešu.

- Otkako mi je račun blokiran, pojavili su se deseci lažnih računa s mojim ukradenim fotografijama - požalila se.

- Neki od tih računa pokušavaju dobiti novac od mojih fanova tako što, naprimjer, traže predujam za navodne chatove. To je kriminal, iznenađena sam i osjećam se kao da mi je ugrožena egzistencija - izjavila je.