Ovi horoskopski znakovi uvijek imaju problematične ljubavne veze

Iako smo svi u nekom trenutku života prolazili kroz ljubavne trzavice, postoje ljudi čije su veze uvijek nestabilne i problematične.

Astrolozi vjeruju da za to može biti odgovoran horoskop pa navode da ljudi rođeni u ovim znakovima najčešće imaju nestabilne i turbulentne veze.

Ovan

Ovnovi su najskloniji nestabilnim vezama. Njihove suviše burne reakcije i izljevi ljutnje dovode do porasta tenzija pa su im veze često nestabilne i ne mogu dugo potrajati. Partneri im često zamjere nestrpljivost, sebičnost i nezainteresiranost za izgradnju odnosa.

Djevica

I Djevice uvijek imaju probleme u vezama, barem dok ne upoznaju osobu koja je njihova srodna duša i prihvata ih takve kakvi jesu. Ovi ljudi često kriju svoje osjećaje i zbog toga ih je teško razumjeti, a pretjerana kritičnost i emocionalna zatvorenost s vremenom dovode do udaljavanja od voljenog.

Blizanci

Blizanci takođe imaju nestabilne veze. Oni ne znaju pokazivati osjećaje i misle da bi dragi i bez njihovog izljeva emocija trebao znati koliko im je stalo do njega. Međutim, to na kraju dovede do partnerovog nezadovoljstva i porasta tenzija.

Rak

Iako daju sve od sebe, Rakovi često imaju problematične veze. Ovi se ljudi nikada ne ustručavaju u izražavanju ljubavi. Žele da se njihov partner osjeća posebno i uvijek su u potrazi za novim načinima da mu pokažu koliko ga vole. Ipak, često im se zamjera da su pretjerano osjetljivi i da ne pokazuju svoje pravo lice, a to kad-tad dovodi do problema u vezi.