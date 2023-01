Načini da otkrijete da li ga stvarno volite

1. Ulažete u njegovu sreću

2. Želite da se razvija i proba nove stvari

To znači da želite da se razvije kao osoba i prihvata izazove. Ako samo želite da ostane isti i ne učestvuje u avanturama, to nije ljubav.

3. Prihvatate razlike

Naravno, ako se loše ljubi ili grozno oblači vi ćete se potruditi da to ispravi. Ali, ako vam je OK što on sluša sasvim drugačiju muziku od vas ili ima drugačije političke stavove, to se zove ljubav.