Četiri problema zbog kojih su žene najčešće nesretne u braku

Brak je uzbudljivo, ali ponekad i vrlo teško putovanje za dvoje ljudi. Često postoji ljubav, ali problemi koji se pojavljuju u svakodnevnom životu i razlike u razmišljanjima mogu dovesti do velikih razmirica između bračnih drugova.

Bračni terapeuti otkrili su neke od najčešćih razloga zbog kojih su žene nesretne u braku.

Osjećam da me moj muž ignorira

Psihoterapeuti i savjetnici su vidjeli puno nesretno udatih žena koje većinom za to krive svoje muževe. Često navode da njihovi muževi puno rade i piju, zabavljaju se samostalno ili stalno gledaju sport. Rezultat je isti - žene se osjećaju zanemareno, napušteno ili usamljeno. A sve može rezultirati negativnim osjećajima poput bijesa. Žene to mogu "liječiti" na različite načine, možda će početi piti, fokusirat će se na to da im dom bude besprijekorno čist ili će utonuti u depresiju ispred TV-a. Također će se možda žaliti muževima i započinjati svađu. No svađe nisu toliko loša stvar jer to znači da se par pokušava povezati.

Međutim, žene trebaju puno jače veze sa svojim muževima, ali često u brakovima upravo izgube vezu sa sobom i svoj identitet. Žene se često fokusiraju na potrebe i želje muža i djece. Na ženama je još uvijek veliki pritisak zbog njih samih i njihovih domova, djeca moraju biti savršena, a potrebe muža zadovoljene te su zbog toga istisnute iz svojih života.