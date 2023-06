Odlazi u penziju kao donor sperme nakon 65 djece: ''Želim pronaći pravu ljubav''

Serijski donor sperme, koji je otac nekoliko desetaka djece širom svijeta, objavio je da odustaje od darivanja kako bi mogao pronaći ljubav. Vjeruje se da je Kajl Gordi (Kyle Gordy, 32) biološki otac najmanje 65 djece.

Smislena veza

Često je zatrpan porukama žena na Instagramu koje žele imati njegovo dijete, no sada s tim prestaje jer se želi fokusirati na pronalaženje "smislene" veze, piše ''Mirror''.



Kao rezultat toga, planira minimizirati iznos koji donira u pokušaju da pronađe ženu. Kajl, koji vodi web-stranicu Be Pregnant Now, rekao je:

- Želim vezu s nekim i to mi je u ovom trenutku najvažnije. Prestat ću donirati, osim nekolicini odabranih, i neću pomagati tako često, jer moram gledati na izgradnju te smislene veze s nekim ko me voli, za mene. Uredu je da me ljudi kontaktiraju ako žele vezu, ali što se tiče doniranja, pomoći ću samo onima koji stvarno žele dijete.