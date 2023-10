Horoskopski znakovi kojima će u oktobru prošlost pokucati na vrata

Ovog mjeseca tri horoskopska znaka morat će se suočiti sa svojom prošlošću, otvara im se prilika da se suoče sa svojim greškama i krenu na put iscjeljenja i samootkrivanja.

Ribe

Ovog mjeseca kod Riba vjerovatno će se pojaviti razmišljanja o pomirenju s bivšim partnerom, ali ne u kontekstu obnavljanja dugotrajne romantične veze. Umjesto toga, želja vam je obnoviti nekoć cijenjeno prijateljstvo koje je postojalo između vas dvoje. Čežnja za pomirenjem nadilazi romantične osjećaje. Ono što vam uistinu nedostaje su obogaćujući razgovori i duboke veze koje su nekoć definirale vašu vezu, izgrađenu na jednostavnom, ali moćnom međusobnom razumijevanju. Odlučite li se za prvi korak prema pomirenju, ključno je prepoznati da su otvorenost i iskrenost ključni za ponovno uspostavljanje veze.

Pristupite ovom pitanju s jasnoćom i svrhom. Odredite koje aspekte odnosa vrijedi dalje razvijati i poduzmite promišljene korake prema tim ciljevima. Komunikacija će poslužiti kao kamen temeljac ovog putovanja. Transparentno izrazite prave osjećaje i jasno iskomunicirajte svoje namjere. Kada se upustite u obnovljenu vezu, imperativ je da se istinski potrudite pristupiti stvarima na drugačiji način. Posvetite se kontinuiranom rastu i evoluciji, jer će nagrade na kraju biti obostrano korisne. Važno je da ne budete pod utjecajem negativnih energija ili vanjskih utjecaja. U konačnici, drugi ne znaju vaše osjećaje niti zamršenost dinamike između vas i bivšeg partnera. Vjerujte vlastitom srcu i intuiciji pri određivanju najboljeg pristupa ovom pitanju. Slušajući sebe i vjerujući u svoj unutrašnji kompas, mudro ćete upravljati ovim putovanjem i donositi odluke koje su u skladu s vašim autentičnim željama.

Vaga

Tokom ovog mjeseca Vage su mogu suočiti s prošlim događajima koji donose određeni nivo nelagode i tjeskobe. Možda već neko vrijeme razmišljate o ponovnom povezivanju s nekim iz prošlosti. U početku ste bili nepokolebljivi u tome da je obnova stare veze teška greška, čvrsto uvjereni da ste zauvijek zatvorili to poglavlje. Međutim, u posljednje vrijeme ta vas misao uporno nagriza. Negativna sjećanja su ublažila, ostavljajući mjesta pozitivnim aspektima koji dolaze u prvi plan. Odjednom osjećate sposobnost da pogledate iza negativnog ponašanja i bolje razumijete pozadinu.

Značaj prošle veze, koji se nekada činio nedokučivim, sada je jasniji i izraženiji. Osjećate se ponukanim suočiti se s problemima koji su vas mučili tokom tog vremena. Međutim, postavlja se ključno pitanje – je li ponovno oživljavanje te veze doista mudra odluka; jeste li sigurni da želite pozvati ovu osobu natrag u svoj život...

Sasvim je prirodno sumnjati, ali u konačnici morate slijediti ono što vama odgovara. Ovo je put koji će osigurati da nikada ne propustite nijednu potencijalnu priliku. Ako razmišljate o ovoj mogućnosti, iskoristite je. Vjerujte intuiciji jer vas ona može odvesti do mjesta na kojem ste oduvijek željeli biti. Možda uopće niste u krivu, ali donesite pravu odluku.

Škorpija

Proces pomirenja Škorpije s bivšim je uveliko u toku i zaista je zapanjujuće koliko brzo napreduje. Bit će trenutaka kada će vam misli o ovoj osobi obuzimati um i gotovo kao da vas svemir sluša, ubrzo nakon toga ćete od nje primiti poruke ili neki oblik kontakta. Nastala radost ispunit će vas pravim entuzijazmom.

Posjedujete izvanrednu sposobnost da uočite obećavajuće prilike onako kako se pojavljuju. Još jednom je intuicija dokazala svoju vrijednost, uvjeravajući vas da su vaši postupci zaista ispravni. Neočekivani povratak ove osobe u vaš život služi kao jasan znak da je suđeno da se vas dvoje ponovo povežete. Kako mjesec bude odmicao, nedvojbeno ćete se suočiti s izazovima koji će od vas zahtijevati da izađete iz svoje zone udobnosti i osmislite strategiju o vrsti napretka koji želite u vezi. Ipak, savjetuje se oprez.

Iako možda imate tendenciju da reagirate impulsivno, to ne znači nužno da je to uvijek najmudrije. Iskoristite nadolazeću energiju ovog mjeseca kako biste njegovali jasnu viziju o tome koje aspekte ste spremni prihvatiti i aktivno oblikovati. Prihvatite neizbježnost promjene, jer ona sadrži ogroman potencijal. I vi i bivši partner prošli ste kroz lični rast i transformaciju, što se ovoga puta može pokazati neizmjerno korisnim u pronalaženju uspjeha. Izgledi za blaženu fazu u vezi čine se prilično obećavajućim, no ključno pitanje je koliko će trajati ova pozitivna faza, piše Atma.