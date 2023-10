Suprug joj je mlađi od sina: ''Koga briga za godine''

Četrdesetsedmogodišnja žena dokazala je da su godine zaista samo broj nakon što se zaljubila u nećaka svoje prijateljice, koji je tri godine mlađi od njenog vlastitog sina.

Sedam godina zajedno

Razlika od 19 godina nije razdvojila Dejanu (Deanna) i Stivena Bumera (Steven Boomer), iako su se upoznali kad je Stiven bio tinejdžer - on je imao 19, a ona 38 godina. Osam godina kasnije, par je proslavio 7. godišnjicu braka i zajedno imaju četverogodišnje dijete, prenosi Metro.



Stiven, koji sada ima 27 godina, očuh je još četvero Dejanine djece koja imaju 13, 17, 25 i 31 godinu, ali paru nije uvijek bilo lako. Dobili su negativne reakcije od prijatelja i porodice zbog razlike u godinama, posebno zato što je Dejana starija od Stivenove mame, ali sada su pokazali ljudima da su savršeni par.

Stiven je rekao:

- Početak veze bio je najteži, ali sada je puno lakše, jer ljudi koji nas vide onakvima kakvi jesmo, znaju da nam je suđeno biti zajedno.

Dejana je upoznala muškarca svojih snova kroz blisko prijateljstvo s njegovom tetom i počela se družiti s njim u autoklubu u njegovoj srednjoj školi.

Majka petero djece odvezla bi svoj Jeep u Stivenov autoklub i odvela njega i njegove prijatelje na vožnju te upoznavala tada 19-godišnjaka.

Steven je dodao:

- Ja i moji prijatelji imali smo autoklub u srednjoj školi, a Dejana je imala džip pa bi uvijek dolazila na naše sastanke, a onda bismo svi išli na vožnju. Onda me jednog dana samo pitala želim li otići u bar i družiti se i tako je sve počelo.

Imala četvero djece

Dejana je u to vrijeme bila kućanica i prolazila je kroz razvod od bivšeg supruga s kojim je bila 22 godine u braku. Sa svoje četvero djece preselila se u novi stan i zamolila je svog sadašnjeg muža da se preseli k njoj kako bi pomogao oko stanarine. Kada je par službeno objavio svoju vezu porodici i prijateljima, Dejana je dobila podršku, ali Stiven se borio da održi svoja prijateljstva na početku svoje veze s Dejanom, piše Večernji.

Rekla je:

- Moje prijatelje baš i nije bilo briga, jedna od mojih prijateljica je također bila zainteresirana za njega prije mene, tako da nije mogla reći ništa, ali su vidjeli koliko sam sretna, dok je Stivenova porodica bila više ljuta.

Stiven, koji radi kao vodoinstalater, dodao je:

- Mojoj se majci to nije baš svidjelo. Dejana je samo nekoliko mjeseci starija od nje, pa joj je to bilo pomalo čudno. Porodica mi je rekla da sam samo dijete i da ne razumijem kako je to podizati cijelu porodicu jer očito je Dejana imala djecu prije mene - jedno je starije od mene - ali to nije bitno jer imam odličan odnos sa svima njima.

Izgubio prijatelje

- Također sam izgubio puno prijatelja zbog toga samo zato što su i oni u to vrijeme bili mladi, pa su željeli ići van, zabavljati se i uživati - dodao je.

- Sada su se svi smirili i dobili vlastitu djecu, počinju uviđati kako je to, a moja porodica sada počinje prihvazati vezu i razvio sam odličan odnos s Dejaninom djecom.