Momak je pozvao na piće, ona „pojela cijeli okean“: Njegov potez svi odobravaju, djevojci nije jasno zašto je pobjegao

Jedna djevojka je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama pošto je objavila svoje iskustvo sa dejta u jednom ribljem restoranu u Atlanti. Sve je teklo kako treba dok nisu naručili hranu - ona je naručila tanjir školjki koji košta nešto manje od 15 eura. Ni to ne bi bilo neobično da se djevojka zadržala na jednoj porciji - međutim, ona je pojela nevjerovatnih 48 tanjira školjki! Uz to ih je slasno srkala i mljackala dok ih je jela.

Kada izlazimo na "sastanke naslijepo" nije nemoguće da on doživi fijasko i da se dogodi nešto nepredviđeno.

- Kada je izašao četvrti tanjir, on me je zabrinjavajuće gledao, ali me nije bilo briga. Morala sam toliko da pojedem, bile su jako ukusne - bila je iskrena djevojka, piše "Independent".

Kada je na kraju stigao račun, momak s kojim je bila, a koji je naručio samo piće, rekao joj je da ide do toaleta, ali se iz njega nikad nije vratio. Prema njenim riječima, čekala ga je 30 minuta i nije joj jasno zašto se nije vratio za sto, piše Telegraf.rs.

Ona je platila račun, u eurima je iznosio 180 eura, ali je poslije toga pisala nesuđenom momku. Naime, rekla mu je da je suludo pobjeći iz restorana zbog računa, na šta joj je on odgovorio "da se ponudio da je izvede na piće, a ne da pojede cjeli restoran" i ponudio joj da joj da novac za svoje piće.