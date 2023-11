Žena u londonskom hotelu naručila koktel vrijedan 2.168 eura: ''Suprug je bio bijesan i ostavio me tamo samu''

- Moj muž i ja smo proveli nekoliko dana u Londonu neposredno prije Nove godine i bili smo u kazalištu i izašli smo, fino jeli, bili malo pripiti i vratili se u hotel - rekla je u videu.

Šokirala se

- Ušli smo u bar u hotelu i mladić za šankom je upravo počeo. Bio je iz Sorenta, a mi smo bili tamo ljetos pa smo lijepo razgovarali. Uvijek pijem šampanjac, rijetko pijem koktele i pomislila sam, znaš šta, naručit ću nešto malo drugačije, naručit ću koktel. Dakle, naručila sam koktel koji se zove 1890 i mislila sam da je to njegova cijena, 18,90 funti (oko 20 eura), pa je mladić otvorio bocu Cristala, dodao zlatne listiće i 30-godišnji konjak, a onda mi predočio račun od 1.890 funti (2.168 eura), a ja sam rekla ''uh, ne mogu si to priuštiti'' - ispričala je.

U drugom videu poslovna žena je nastavila:

- Kad sam otkrila da je koktel koji sam naručila vrijedan 2000 funti, pokazala sam suprugu račun, a on je bio bijesan na mene pa je napustio bar i ostavio me tamo samu da se nosim s tim. Rekla sam mladiću iza šanka, žao mi je, nisam imala pojma da je ovo 1.890 funti. Bilo je navedeno na jelovniku gdje je pisalo jedan osam, razmak, devet nula pa sam pretpostavila da je 18,90 funti. Gledajući unatrag na jelovnik, ostala su pića koštala oko 19,50 funti, a bila je 1950. pa je to definitivno bila moja pogreška, ali to je bila iskrena pogreška. Tako sam ja počela paničariti, on je počeo paničariti. Pozvao je svog menadžera. Ovo je bio hotel s pet zvjezdica pa je upravitelj bio tako diskretan i tako divan. Potpuno ga je umanjio, bio je kao da je sve uredu, rekao je da ne brinem o tome, da idem gore u svoju sobu, uživam u ostatku svog boravka i da će oni to riješiti - nastavila je.

Ovo je bilo prvo od pet noćenja u ovom hotelu, pa je žena rekla da je zbog toga sve vrijeme bila nervozna.

- Stalno sam mislila, ''moj Bože, ako od mene traže da platim 2.000 funti za ovaj koktel u kojem nisam ni uživala, jer je bio na bazi viskija, a ja ne volim viski, doživjet ću srčani udar", dodala je. Odlučila je ''izbjegavati bar kao kugu'' iako je svaku večer morala proći kraj njega kako bi došla do svoje sobe.

Menadžer imao razumijevanja

- Onda je u novogodišnjoj noći došla moja sestra i otišli smo na ručak, a zatim smo se vratili u hotel i opet smo bili pripiti i pomislili smo, kvragu s tim, idemo u bar. Otišli smo u bar i vidjeli menadžera i on je ispružio ruke prema meni i rekao ''oh, ovo je djevojka koja nas je natjerala da otvorimo Cristal i morao sam popiti Cristal'', a ja sam rekla ''tako mi je užasno žao' , to je bila istinska pogreška''.