Evo kako zavesti muškarca koji s vama želi biti samo prijatelj

Ako vam je muškarac ikada rekao da ste sjajna prijateljica, ali da prema vama ne osjeća ništa više od toga, možda je to zato što se izvrsno povezujete s muškarčevim intelektom, ali ne činite ništa što bi pokrenulo strast u njegovom srcu. Zapravo se bojite pokazati svoje istinske osjećaje jer ne želite da vas neko opet povrijedi, a takav strah vas sprečava da se emocionalno povežete s muškarcem.



Kako bi izašli iz ''friend-zone'' i probudili osjećaje kod muškarca, poduzmite ova tri koraka:

Prestanite analizirati i biti opsesivni

Žene vjeruju da se muškarci boje iskazivanja osjećaja. Zapravo, ono što muškarci ne mogu podnijeti jest ''drama'', a padaju na koljena kada upoznaju ženu koja, kada osjeti neku hemiju, može to i saopćiti na neosuđujući, nekritičan i ranjiv način.

Dopustite sebi da osjetite svaku emociju, čak i ako ona nije zanimljiva ili ugodna. Kad prestanete analizirati zašto i jednostavno se prepustite, osjećat ćete se potpunije i življe te ćete automatski biti privlačniji svakom muškarcu.

Izađite iz glave i uđite u osjećaje

Kakvi su vaši razgovori s muškarcem? Ako se većinom nalazite ''u svojoj glavi'', vjerovatno iznosite puno mišljenja i činjenica o stvarima, a to nije baš romantično. Mišljenja su dobra za povremene razgovore s prijateljima, ali ne čine ništa što bi muškarca potaknulo da vas zavoli.

Umjesto toga, primijetite kako se osjećate zbog stvari koje vam se događaju tokom dana. Kad god se uhvatite izgubljeni u svojim mislima, popisima obaveza ili mišljenjima, vratite se onome što osjećate u tom trenutku.

Koristite frazu ''osjećam'', a ne ''mislim''

Govorite iz svojih osjećaja. Započnite rečenice s ''Ja osjećam'' umjesto ''Ja mislim''. To se u početku može činiti neobičnim jer se možda bojite da će, ako to učinite, muškarac pomisliti da ste blesavi, previše osjećajni ili da ćete ga uplašiti. No, zapravo je skroz suprotno.

Što ste više sposobni podijeliti svoje emocije u prisutnosti muškarca, a da ne ulazite u dramu i ne govorite mu šta s njim nije uredu, to će vam se on više željeti približiti.

Najbolji način da muškarcu pomognete da se poveže sa svojom nježnom i emocionalnom stranom je da u svakom trenutku znate kako se osjećate te mu onda to jasno i iskreno saopćite. Naime, kada se na ovaj način počnete povezivati s njegovim srcem, on će automatski biti nježniji i bolji prema vama. A možda čak i s vama počne dijeliti i ono što on osjeća, piše Have the relationship you want, prenosi 24.hr.