Dva dana na relaciji od 120 kilometara od Alanje do Antalije: Vratit ću se u Side

I nije to loš odmor sam po sebi, ali sam otišao i vratio se a da zapravo nisam imao predstavu gdje sam bio. Isto tako sam mogao biti u bilo kojem hotelu, u bilo kojoj zemlji sa sličnom klimom.

Stan u Alanji

U posljednje dvije godine otkako sam kupio stan u Alanji, ponovo dolazim u iste krajeve, najčešće vlastitim automobilom. Iako nisam loše obrazovan, a uz to mi je historija i hobi, zapanjen sam izrazitim bogatstvom historije i kulture ovog prostora koju otkrivam i o kojima, sada to vidim, gotovo ništa nisam znao. Puno mi pomaže i to što sam, kao posjednik turske boravišne dozvole ("ikamet"), nabavio tzv. muzejsku kartu koja košta oko sedam maraka, traje godinu dana, i s kojom mogu ulaziti u sve muzeje i arheološka nalazišta u Turskoj.



Evo šta smo vidjeli za dva dana, na putu od svega 120 kilometara, od Alanje do Antalije.

Iako je januar, doručkujemo na balkonu, jer je sunčan dan, kao i još 320 dana u godini . Paprike, patlidžan i jagode su nevjerovatno ukusni, bez ikakvih začina, svjež simit iz pekare koja radi bez prestanka.

Antalija je blizu, i do nje vodi izuzetno dobar put (po tri trake u oba pravca), kao i velika većina puteva kroz Tursku. Put ide pored mora, uz put su palme, prekrasno održavani travnjaci, plantaže banana, narandži.

Nakon 50-ak kilometara skrećemo u grad Side, kako bismo vidjeli Apolonov hram, koji se nalazi na samoj obali mora. Ostatke hrama zaista vrijedi vidjeti, ali sam zapanjen ostatkom Sidea. Radi se o veoma dobro očuvanom čitavom antičkom grčkom gradu sa ostacima tržnice, amfiteatra, bolnice...