Porto Montenegro postaje još luksuzniji

Porto Montenegro, vodeća luksuzna jahting marina na Mediteranu, skoro je dodala sidrište od 250 metara svojoj ponudi, i tako se pozicionirala kao vodeća marina za superjahte – bolja i od One Ocean Port Vell u Barceloni i Grand Harbour Marina na Malti.



Top 10

Na listi Top 10 novih marina za superjahte Porto Montenegro marina našla se na prvoj poziciji, iznad poznatih i luksuznih mediteranskih marina poput Porto Cervo u Italiji i Porto Banus u Španiji.

- Porto Montenegro je destinacija koja će ubrzo biti na vrhu liste najatraktivnijih evropskih lokacija za ljubitelje jahti. Nakon skorih promjena, odnosno unapređenja ponude, Porto Montenegro sada nudi sidrište za superjahte do dužine 250 metara, dok se u sklopu same marine nalazi i prostor za šoping, zabavu, luksuzne rezidencije na priobalju, Regent Hotel s pet zvjezdica, brojni restorani i barovi, dizajnerski butici i još mnogo toga - rekli su kreatori liste Top 10 novih marina.

One Ocean Port Vell marina u Barceloni našla se na drugom mjestu ove liste, sa sidrištem za superjahte dužine do 190 metara, dok je na trećem mjestu Grand Harbour Marina u Valeti sa sidrištem za jahte do 135 metara dužine.

Marina u Splitu

Na ovoj listi našle su se i Vilanova Grand Marina u Barceloni (120 m), Limasol Marina na Kipru (110 m), Palmarina u Bodrumu (105 m), Marina di Stabia u Italiji (100 m), Christophe Harbour u St Kittsu (91 m), ACI Marina u Splitu (90 m) i Marina di Loano u Italiji (77 m).