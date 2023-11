Posljednje mjesto boravka Metjua Perija bilo je na obali Pacifika: Slavni glumac često mijenjao adrese

Peri, koji je preminuo u 54. godini, imao je niz nekretnina, a nerijetko je mijenjao prostrane vile za skromnije kuće, i to baš u momentima kada je imao lošije životne epizode, tragajući za ljubavlju.

Perijevo posljednje mjesto boravka, smješteno u okrugu Pacific Palisades, bio je pravi pravcati dragulj, koji je nedavno renoviran u stilu ranča iz srednjeg vijeka, a sastoji se od četiri spavaće sobe, s prozorima od poda do plafona koji gledaju na obalu Pacifika i otok Katalina.

Unutrašnjost kuće ima hrastove podove, predivnu sobu koja obuhvata dnevni boravak i trpezariju, i kuhinju sa posebnim detaljem - stalkom za vino.

Posljednje godine života

Perijeve posljednje godine života bile su obilježene dubokom transformacijom, te je samo godinu prije svoje prerane smrti, iskreno priznao da je čeznuo za pravom ljubavlju, kao i mogućnošću da postane otac. Uprkos romansama s velikim zvijezdama, kao što su Džulija Roberts (Julia) i Lizi Kaplan, Peri se često nalazio u situaciji da prekida veze, "progonjen iracionalnim strahom", pišu mediji.

Njegova borba sa zavisnošću od droge i alkohola dodatno je zakomplicirala njegov ljubavni život, rezultirajući time da prolazi kroz 15 rehabilitacija. Tek kada se činilo da je problem riješen, u maju 2021., Peri je rekao da je pobijedio strah od ljubavi, piše Telegraf.

- Ne vodi me strah kojim sam nekada vođen, tako da je sve nekako drugačije. Osjećam se samopouzdanije i više se ne plašim ljubavi, pa sada bolje pazim na to s kojom djevojkom imam sljedeći dejt - izjavio je on.