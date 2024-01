Živi na Aljasci na -31 stepen: ''Ljudi ne vjeruju gdje idem u WC''

Loren Hurst (Lauren) podijelila je uvid u svoj život u kolibi na Aljasci, gdje temperature padaju i do -31 Celzijev stepen. Dala je TikTok korisnicima uvid u ludo mjesto na koje mora ići u WC putem videa objavljenog na kanalu @explaurmore, gdje često objavljuje novosti o tome kako je to živjeti u tako udaljenom dijelu svijeta, piše The Sun.



Loren je objasnila da u kolibi nema tekuće vode ni vodovoda, pa zbog toga mora ići na zahod u pomoćnu zgradu koja se nalazi u dnu njenog vrta. Lorenina pomoćna kuća nema vrata, što znači da se potpuno smrzava kad odlazi obaviti nuždu u zimskim mjesecima.