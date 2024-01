Most Mehmed-paše Sokolovića spaja obale rijeke Drine u Višegradu, u blizini granice između Bosne i Hercegovine i Srbije, i predstavlja jedno od najmonumentalnijih djela osmanske arhitekture u razdoblju od 15. do 19. stoljeća u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu. Izgrađen je po naredbi Mehmed-paše Sokolovića, osmanskog velikog vezira od 1571. do 1577. godine, koji je bio porijeklom iz Bosne. Više od četiri stoljeća prkosi vremenu i nijemi je svjedok historije tog kraja. Video: Anadolija