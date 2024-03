Pojavila se nova hit-destinacija na Jadranu: Kompletno ljetovanje u ovoj oazi je samo 250 eura

Mnogi Bosanci i Hercegovci već razmišljaju o ljetovanju te su počeli tražiti smještaj u nadi da će pronaći povoljne ponude. Nakon prošlogodišnje rekordne turističke sezone, mnogi se boje da će cijene ponovo skakati, posebno s obzirom na to da je već prošle godine bilo teško pronaći smještaj po nižim cijenama.

Albanija privlači turiste

Za one koji traže modernije apartmane bliže moru, cijene su još više, dosežući i do 150 eura po noći, a tražite li hotelski smještaj, situacija bi mogla biti još gora jer cijene idu i do nekoliko stotine eura po noći. Na žalost mnogih, u Hrvatskoj nema niskobudžetnih hotelskih lanaca, koji nude korektan smještaj i pristupačnu cijenu.

Dok se hrvatski iznajmljivači nadaju da će pronaći dovoljan broj turista koji će platiti visoke cijene, na Jadranu se rodila povoljna destinacija. Riječ je o Albaniji. Albanija je u posljednjih nekoliko godina postala popularna među Evropljanima koji žele uštedjeti, ali istovremeno uživati u prekrasnim plažama i čistom moru.

Iako je ranije turizam u Albaniji bio tema negativnih komentara, danas se ta zemlja smatra "Maldivima Europe" zbog svojih niskih cijena i prekrasnih destinacija. Albanski turizam privukao je veliku pažnju na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu turizma u Srbiji. Turistička agencija koja nudi aranžmane za Albaniju primijetila je porast interesa već u prosincu.

U Albaniji možete pronaći polupansion u hotelu s četiri zvjezdice, udaljenom samo 50 metara od plaže, po cijeni od 40 eura po noći. Ovo nije ni najjeftiniji smještaj koji se nudi u Albaniji; naprimjer, u hotelu u Sarandi, udaljenom samo dvije minute hoda od jedne od najljepših plaža u gradu, možete pronaći smještaj za samo 24 eura po noći.

U Draču 250 eura 7 dana

Aranžmani se tako kreću za 250 eura za sedam dana u Draču, do 550 eura po osobi. U svim hotelima polupansion je uključen u ovu cijenu, a možete doplatiti uslugu "all inclusive" te imate hranu i piće uključeno za sve vrijeme trajanja odmora.

Međutim, uprkos povoljnim cijenama, mnogi se žale na nivo usluge u Albaniji i smatraju da odmor u toj zemlji nije vrijedan plaćanja. Jedan od komentara na društvenim mrežama opisuje nezadovoljstvo situacijom na plažama u Albaniji, gdje su cijene visoke, a usluga nije adekvatna. Ovo sugerira da, iako su cijene privlačne, potrošači možda neće dobiti očekivanu vrijednost za svoj novac.