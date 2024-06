Ovo je prvi hotel na istočnoj obali Jadrana: Izgrađen u nekadašnjoj Abaciji

Ako ste imali prilike da sa nekim starijim razgovarate o Opatiji, danas poznatom ljetovalištu na području hrvatskog Kvarnera, lako se može desiti da ste čuli drugačiji naziv. Zapravo su starije generacije Opatiju poznavale po italijanskom nazivu, Abacija, prenosi Ona.rs.

Danas je Opatija prepoznata od tursita iz mnogih zemalja kao mondensko ljetovalište.



Izuzev obilja zelenih površina, u ovom ljetovalištu se nalaze i hoteli, mahom više kategorizacije, ali i čuveno šetalište uz obalu.

Koliko je krajem 19. stoljeća, kada je podignut, hotel „Kvarner“ djelovao luksuzno kada i danas i te kako privlači pažnju posjetilaca, može samo da se pretpostavi.



S obzirom na to da je podignut 1884. godine, to je u pitanju ne samo prvi luksuzni objekat u cijeloj Opatiji, već i prvi hotel na obali Jadrana, i to u njenom istočnom dijelu, navodi „Visitopatija“.



Završeno za manje od godinu, ovo zdanje je imalo posve drugačiju namjenu. Zapravo je trebalo da funkcioniše kao sanatorijum u kome će boraviti oboljeli od plućnih bolesti, ali ipak oni sa dubljim džepom i visokim statusom u društvu.

Često se u to vrijeme moglo čuti da je Opatija upoređivana sa gradom Nicom na Azurnoj obali.

Nedugo nakon požara 1913. godine, u Opatiji niče i Kristalna dvorana. Baš tu su bile organizovane mnoge značajne svečanosti u to doba.



I danas bi trebalo da svakome ko posjećuje Opatiju bude sasvim jasno da je u pitanju zaista mondensko ljetovalište. Tome u prilog idu i fascinantni opatijski parkovi, ali i Lungomare, šetalište uz obalu. Ukoliko budete dovoljno strpljivi, odvešće vas do Lovrana, još jednog zanimljivog gradića u tom dijelu zemlje.



Ono čime posjetioci ostaju oduševljeni ukoliko se upuste u upoznavanje „Šetališta Franje Josipa Prvog“, kako je njegov zvanični naziv, sasvim sigurno je pogled na more, ali i brojne manje plaže i uvale, na kojima se zaista može uživati u gotovo netaknutoj prirodi.



Krajem 19. stoljeća Opatija i zvanično stiče status klimatskog lječilišta.