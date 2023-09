Lara Kroft je stigla u Call of Duty: Spoj prethodnih modela nije oduševio fanove

Lara Kroft (Croft) od sada je operativka u Call of Duty igri i to se ne sviđa ni fanovima Tomb Raidera ni fanovima Call of Dutyja.

Za 2400 CoD poena, odnosno 20 eura, od sada možete da igrate Call of Duty igre u ulozi Lare Kroft.



Dodatak koji nisu tražili ni fanovi Call of Dutyja ni fanovi Tomb Raidera prikazao nam je Laru u nešto drugačijem izdanju – agresivnom i ljutitom.

Izgled je također... specifičan. Ova Lara izgleda kao nekakav spoj svih pređašnjih modela, s obrvama koje je naslijedila od originalnog lika, frizurom iz Underworlda i licem iz posljednjih igara, prenosi b92.

Interesantna je činjenica da se Lara u svom prepoznatljivom kostimu sada češće pojavljuje u drugim igrama (Fortnite, CoD) nego u vlastitom Tomb Raider serijalu.