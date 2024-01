Najkontroverznija igra ugasila svoje servere: Mnogi tražili povrat novca

The Day Before je bio jedan od najspornijih trenutaka u svijetu igara prošle godine. Nakon niza odgoda i pravnog spora oko imena igre, The Day Before je konačno stigao na Steam s izrazito negativnim recenzijama, a mnogi igrači su tražili povrat novca i optuživali igru za prevaru. Loše recenzije i opći negativni dojmovi natjerali su razvojni studio Fntastic da zatvori igru samo četiri dana nakon njenog lansiranja. Optužbe za lažno oglašavanje i kritike cijene igre brzo su dovele do pada broja igrača, prisiljavajući Fntastic i izdavača Mytona na konačnu odluku o zatvaranju servera, označavajući kraj igre koja je nekad bila vrlo očekivana na Steamu.

Službeno je došlo do gašenja servera za The Day Before, stavljajući tačku na postapokaliptični naslov kompanije Fntastic. Nakon iznimno kontroverznog lansiranja, prošlog mjeseca je objavljeno da će The Day Before trajno obustaviti svoje servere 22. januara 2024.

Od otkrivanja 2021., The Day Before je izazvao mnogo nagađanja i uzbuđenja među igračima koji su se pitali je li igra stvarna, no ta je priča sada službeno došla do kraja, piše Bajtbox.

Niz kontroverzi kroz godine izazvao je sumnje u legitimitet The Day Before, a sve je konačno otkriveno početkom decembra 2023. Prije nego što je igra uopće lansirana, postojale su optužbe da The Day Before kopira druge igre, te kritike o mogućem angažiranju volontera umjesto plaćenih radnika od developera. Kada je igra konačno lansirana, mnogi igrači suočili su se s bugovima i praznim okolinama koje nisu ispunile obećanja Fntastica tokom razvoja igre.

The Day Before imao je vrlo turbulentan put, a njegova priča ostat će zabilježena u historiji igara, iako ne na način na koji je Fntastic vjerovatno računao. Za igrače koji su i dalje zainteresirani, postoje pokušaji stvaranja neoficijalne offline verzije The Day Before koja bi možda mogla ugledati svjetlo dana. Do tada, čini se da je ovo službeni kraj dugog i turbulentnog putovanja The Day Before.